Gagnants du programme final Look Who Dances 2020

La portoricaine Kiara Liz Ortega a remporté la grande finale du programme Mira Quien Baila 2020 L’acteur Adrián Lastra a été le premier à quitter, obtenant la troisième place La deuxième place a été obtenue par Sofía Castro, la fille d’Angélica Rivera «La Gaviota»

Gagnante de Mira Quien Baila 2020. Kiara Liz Ortega bat Sofía Castro. La huitième édition de Mira Quien Baila 2020, la finale, a déjà un vainqueur, mais comme dans toute compétition le public n’était pas content et surtout certains Mexicains. Dans cette finale, Kiara Liz Ortega, Sofía Castro et Adrián Lastra ont tous réussi à faire briller la piste et à ravir le public, mais au final le Portoricain a été le vainqueur.

À la deuxième place, la Mexicaine Sofía Castro, fille de l’actrice Angélica Rivera, à la troisième place, l’actrice et musicienne espagnole Adrián Lastra avec 22% des voix, mais beaucoup de gens n’étaient pas contents et l’ont fait savoir. via les réseaux sociaux.

Dans le compte Instagram de Mira Quien Baila 20202, ils ont posté le message suivant avec la vidéo de la première élimination: “Merci @Adrian_Lastra pour votre travail, votre engagement et votre dévouement tous les dimanches”.

Les informations finales du programme Mira Quien Baila 2020 ont été immédiatement téléchargées sur le compte @miraquienbaila et on a appris que le premier éliminé était Adrian Lastra, puis Kiara Liz Ortega a été annoncée gagnante.

En entendant parler de l’élimination d’Adrián Lastra, les gens ont immédiatement commencé à donner leur avis car c’était l’un des favoris: «C’est un manque total pour le public. Si vous regardez sur Instagram, il est le plus populaire. Cela a été un vol. “

Une autre personne a commenté: «Combien peu. Dès le premier jour, j’ai su que tout était réglé et que Sofia allait gagner. La dernière fois que j’ai regardé ce programme. Fraude, fraude, fraude. ”

Mais une autre partie du public a défendu l’élimination de l’espagnol lors de la finale de Mira Quien Baila 2020: «Si un de vos enfants participait, vous voteriez pour lui même s’il n’avait pas de talent, non? Il est admis qu’Adrián est le meilleur danseur, mais tout le monde a son préféré. Quittez le spectacle et dites que c’est de la fraude. Si vous n’avez pas voté pour lui, alors ne venez pas parler et dire que c’est de la fraude. »

La colère ne s’est pas arrêtée: “Quelle fraude je connaissais déjà, tout est figé dans cette émission”, “ce programme est de la merde, année après année c’est la même déception @adrian_lastra est le vainqueur de ce programme”.

Puis une autre personne a commenté: injuste, était et sera le meilleur de la compétition. Il n’y aura sans aucun doute personne comme lui, avec beaucoup de discipline et de persévérance pour surmonter chaque défi relevé. »

“Quelle déception si @adrian_lastra est le meilleur qu’ils aient eu au jury pour avoir pris la décision, mais ils mettent les gens évidents qu’il y a des gens qui votent et ne votent pas pour la façon dont ils dansent mais pour la popularité et ce n’est pas juste”, a déclaré une autre personne .

Une personne plus ennuyeuse a déclaré: «@yohamiilydb est qu’il n’a rien à voir avec sa popularité, @adrian_lastra est un excellent acteur et s’il était invité, c’était pour quelque chose et il a donné son meilleur à 100%. C’est de la fraude. En fait, la semaine dernière, de nombreux commentaires ont fait savoir que cela se produirait et qu’il avait été acheté. Propagande pour nettoyer l’image ».

Même quelqu’un a osé avancer quelques minutes avant, qui serait le vainqueur: “Nous savons tous que Sofia va gagner, mais pas par vote public”.

«Adrián méritait cette première place. Bonne chance Adrian. Vous serez le vainqueur sans couronne “,” le programme s’appelle regardez qui danse, pas qui a plus de popularité “,” il aurait dû gagner “,” ils ont volé le titre “,” quel programme absurde Dieu mon meilleur danseur, que ce n’est pas possible », lui ont dit d’autres personnes.

Mais une autre personne a donné ses arguments: «Nous savons déjà que Kiara va gagner parce que depuis le début, il a été noté qu’il a beaucoup de préférence de la part de qui sait qui comme Clarissa De Molina… Ils ne sont pas connus non plus et comme ils ont beaucoup de votes jusqu’à ce qu’en Chine, cela se produise comme avec Clarissa qui a volé son règne à Amara La Negra. »