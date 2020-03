Gala historique en OT, sans expulsion et de l’Académie, pour le coronavirus | Culture et divertissement

Un gala sans candidats expulsés, sans nominés, avec présentateur virtuel et avec une émission réalisée par l’Académie à titre préventif contre le coronavirus font de cette édition d’OT 2020 la plus atypique de l’histoire du format.

L’opération Triunfo 2020 avait été, jusqu’à ce neuvième gala, une édition très différente par rapport à ceux qui ont vécu pendant près de 20 ans que le programme s’est accumulé dans notre pays. Il y a eu une controverse sur les propos sexistes présumés, bien sûr l’intimidation et les comportements agressifs, et même manifestés par les protagonistes et les politiciens, cependant, ce soir s’est produit du jamais vu: un gala spécial diffusé à l’intérieur de l’Académie, sans expulsion ni nomination.