Galettes frites de boeuf haché aux épices est un délice

À cette occasion, Mundo Sabor vous apprend à préparer des empanadas frites de viande hachée avec de la semoule de maïs. La première chose à faire est de faire cuire le hachis de boeuf haché qui sera la garniture de la riche empanada. Dans cette version de l’empanada, le piment va envahir votre palais.

Galettes de viande hachée frites Dans les pays d’Amérique latine, la préparation des galettes de viande hachée frites est différente, mais sans perdre sa riche saveur.

Le Venezuela, l’Argentine, la Colombie et le Pérou ont leurs propres secrets lorsqu’il s’agit de cuisiner des galettes de boeuf haché frit, en raison de l’incorporation d’autres aliments qui le rendent irrésistible au palais, comme le piment.

À cette occasion, Mundo Sabor vous apprend à préparer les galettes de boeuf haché frites à base de pâte de maïs blanc qui sont principalement consommées pour le petit-déjeuner ou le dîner.

Photo / Capture MH

La préparation doit être effectuée en trois phases, basées sur l’une des méthodes traditionnelles de la cuisine familiale.

Comment le hachage est-il préparé?

La première étape consiste à cuisiner un délicieux hasch à base de boeuf haché, pour cela, vous devez rassembler ses principaux ingrédients:

2 cuillères à soupe de beurre 1 tasse d’oignon haché 1 tasse de paprika vert haché 4 gousses d’ail 2 piments chili hachés Sel et poivre 1/2 cuillère à soupe de paprika Origan Boeuf haché Photo / Capture MH

Mettez un peu d’huile d’olive dans une casserole afin de faire frire tous les légumes et assaisonnements pour façonner le hasch.

Après quelques minutes, ajoutez le boeuf haché et faites cuire pendant 15 minutes à feu vif, complétant ainsi le remplissage de ce qui sera la galette de boeuf hachée frite.

Comment préparer la pâte fine?

Après avoir préparé le hachis de boeuf haché, la pâte de farine précoce est créée, pour eux nous avons besoin de:

1 bol de bouillon de légumes sel 1 cuillère à soupe de saindoux farine de maïs

Dans cette deuxième phase, le bouillon de légumes sera placé ou si vous préférez l’eau, le sel, la cuillère à soupe de saindoux et peu à peu la semoule de maïs est introduite dans un bol.

Photo / Capture MH

Tous ces ingrédients sont mélangés pendant plusieurs minutes pour former une masse homogène.

Troisième procédure

Cette troisième étape consiste à donner à la tarte un croissant, pour cela on sélectionne un poing de pâte pour l’aplatir du bout des doigts ou à l’aide d’un broyeur.

Après avoir obtenu la pâte fine, placez la viande hachée préalablement cuite, puis enveloppez l’autre farce avec l’autre section de la pâte pour former le croissant, qui sera placé dans une poêle pour faire frire la galette.

Vous avez vu à quel point c’est facile! Maintenant, c’est à votre tour de démontrer vos qualités culinaires et d’en laisser plus d’un surpris.

