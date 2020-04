Garçon, qu’est-ce que ce ver fait dans mes sushis

Je suis un grand fan de sushi et de ceviche, donc j’ai été alarmé de voir le gros titre d’un récent communiqué de presse de l’Université de Washington déclarant que “les” parasites du sushi “ont été multipliés par 283 au cours des 40 dernières années.”

Mais après avoir creusé dans la recherche, qui est sortie d’un laboratoire d’écologie marine dirigé par Chelsea Wood sur le campus de Seattle de l’UW, j’ai appris que l’abondance croissante de vers marins connus sous le nom d’anisakidés est en fait moins un problème pour les gens que pour les baleines et les dauphins, qui sont les hôtes naturels infectés par ces parasites.

L’équipe de Wood a fait ce qu’on appelle une méta-analyse. Ils ont collecté des données à partir de 123 articles publiés au cours du dernier demi-siècle qui estimaient l’abondance des parasites chez diverses espèces dans des sites du monde entier entre 1967 et 2017.

Leur analyse, publiée le mois dernier dans la revue Global Change Biology, a révélé que depuis 1978, lorsque moins d’un ver a été observé sur 100 animaux hôtes en moyenne, la prévalence de l’infection par des parasites anasakidés a monté en flèche, au point que plus d’un ver est maintenant généralement observée chez chaque animal hôte examiné en 2015.

Les vers anisakidés poussent dans les entrailles des baleines, se propagent au krill à travers le caca des baleines, puis remontent la chaîne alimentaire pour se rendre au calmar et aux petits poissons comme les anchois, puis aux gros poissons comme le saumon, le thon et le flétan, et enfin aux humains.

Aux États-Unis et dans la plupart des régions d’Europe, les poissons et les calmars servis crus doivent d’abord être congelés pour tuer les nématodes et leurs larves, qui sont assez gros pour être vus à l’œil nu. Et même si vous n’avez pas la chance de manger des larves d’anisakidés vivants dans vos sushis, ceviches ou gravlax, vous irez probablement bien. Les vers survivent rarement longtemps dans l’intestin humain pour provoquer une anisakiase, qui implique généralement des douleurs abdominales et des vomissements.

La condition semble être la plus courante en Espagne, en raison du penchant des Espagnols pour les anchois crus. Les experts estiment qu’il y a environ 8 000 cas par an en Espagne, ce qui équivaut à environ une maladie pour 10 000 repas de poisson cru consommés.

Chelsea Wood dit que les résultats ne l’ont pas empêchée de manger des sushis. Sa préoccupation est que l’abondance croissante d’anisakidés pourrait nuire aux dauphins et aux baleines que ces parasites ont évolué pour infecter et se développer à l’intérieur pendant des années. Elle note qu’il y a des millions d’espèces de parasites dans l’océan, et nous savons très peu sur celles qui deviennent plus courantes. L’épidémiologie des océans en est encore à ses balbutiements.

—W. Wayt Gibbs

(Le texte ci-dessus est une transcription de ce podcast)