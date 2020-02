Le Chilien Cristian Garín, l’Espagnol Albert Ramos et le Brésilien Thiago Monteiro se sont qualifiés ce jeudi pour les quarts de finale de l’Open chilien ATP 250.

Garín, le premier favori du tournoi, a remporté l’espagnol Alejandro Davidovich 6-2, 0-6 et 7-6, et en quarts de finale, il rencontrera le Brésilien Thiago Seyboth Wild, qui a réalisé ce jour-là le cinquième favori du tournoi, L’Argentin Juan Ignacio Lóndero, 7-6 et 6-4.