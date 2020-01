Gastronomie sur la côte atlantique: 13 lieux à découvrir durant l’été 2020

Vers la fin de l’été, les propositions gastronomiques proposées par les différents points touristiques choisis par les Argentins pour profiter des vacances bien méritées de 2020 dépendent du pouvoir d’achat que chacun peut ou est prêt à payer pour un dîner ou un déjeuner.

Infobae propose une visite gastronomique pour tous les budgets à San Clemente del Tuyú, Costa del Este, Mar de Ajó, Pinamar, Cariló, Mar de las Pampas, Mar del Plata et Miramar avec différentes options pour déguster des plats typiques de la région, sucrés ou Salé

La Querencia est un restaurant familial, des pionniers de San Clemente del Tuyú. Il a ouvert ses portes il y a 35 ans et a été maintenu avec une large gamme de plats allant du grill au charbon de bois traditionnel, des fruits de mer et des plats préparés aux pâtes faites à la main dans sa propre cuisine. Le restaurant sert toute l’année, non seulement pendant la saison, et en 2019, il a obtenu le label de qualité de La Costa Party.

Les plats les plus demandés sont le rabas, la paella et la cocotte, ainsi que les gnocchis faits maison (avec différentes options de sauce).

O?? Calle 1 n ° 2453, San Clemente del Tuyú.

C’est un endroit idéal pour prendre le petit déjeuner ou pour avoir une gâterie sucrée offerte par l’une des meilleures boulangeries de la Costa del Este. Il est situé sur l’une des principales avenues et dispose d’espaces extérieurs pour profiter des paysages offerts par la ville.

O?? Las Camelias 50, côte est.

C’est l’un des endroits les plus caractéristiques de la ville touristique. C’est l’endroit gastronomique idéal pour aller entre amis ou en famille car leurs plats sont abondants et peuvent être partagés. Ils ont un menu varié et une carte des vins étendue pour ceux qui veulent accompagner leur plat avec un bon vin.

Certains de ses plats exceptionnels sont le «quincho milanais» avec fromage muzzarella, tomate, roquette, provolone et jambon cru; la longe au champignon ou la «provoleta explosive» à l’oignon caramélisé, bacon fumé, poivron grillé et œuf au plat.

O?? Calle F de Las Carreras 300, Mar de Ajó.

Il est l’un des plus anciens de la ville de Pinamar et possède plusieurs succursales. Ils ont ouvert leur premier lieu gastronomique en 1977. Depuis lors, une ville de 5000 habitants et de là, ils ont décidé de rester pour toujours. Ils ont commencé avec 400 couverts et ont terminé le travail avec une capacité de 500 personnes. Aujourd’hui est une icône de Pinamar.

Là, certains de ses plats caractéristiques sont tous liés au poisson et aux crustacés. Mais il propose également des pâtes et des grillades.

O?? Av del Libertador 24, Pinamar.

Dans le centre emblématique de Cariló, c’est l’un des restaurants historiques qu’il a été il y a 25 ans. Ils ont l’une des meilleures pizzas et pâtes de la région.

Ils ont dans leur menu des pâtes séchées aux farces maison, et les meilleures saveurs de pizza à l’italienne recréant les saveurs européennes les plus délicieuses.

O?? Boyero 1415 Cerezo corner, Cariló.

Au cœur de Cariló, dans la galerie Camelia Sensi, ce hamburger et brasserie est idéal pour une pause à tout moment de la journée. Il y a des plats abondants, et la star est la pause hamburger, de viande maison, oignon caramélisé, bacon, fromage cheddar et avec un pain de propre élaboration.

O?? Boyero 1471, Cariló.

Un classique qui ne manque pas si vous visitez la Villa Gesell. Carlitos est célèbre depuis 1995 quand il a commencé avec l’élaboration de ses crêpes sucrées et salées traditionnelles avec différentes combinaisons d’ingrédients et a atteint une grande popularité.

En mars 2015, lors de la célébration des 50 ans depuis le début de son activité, Carlos Ciuffardi, le créateur, a été nommé citoyen illustre par décret municipal de la ville de Villa Gesell.

O?? Calle 107 et 3, Villa Gesell.

C’est un restaurant de pâtes spécialisé dans la cuisine italienne, en particulier calabraise, fondé par Anna Bianco et Antonio Pittella en 1999. C’est un incontournable pour de nombreux touristes qui visitent Mar de las Pampas. Avec un menu complet et une petite cave à vin, il offre à ses clients une attention personnalisée et des plats abondants.

Les macaronis à base de boulettes de viande et de boulettes de viande (“assiette d’Anna”) sont l’un des plats les plus demandés avec le célèbre tiramisu, qui est servi frais tous les soirs. Les aubergines marinées, le pain fait maison et l’olive qui sont servis à l’entrée de la maison au lemoncello également fait maison à la fin et la musique italienne en arrière-plan font du lieu un espace familial sans prétentions mais avec 20 ans d’expérience dans le art de l’alimentation, avec beaucoup de dévouement et d’exigence dans la qualité des produits.

O?? Gerchunoff S / N, Mar de Las Pampas.

L’histoire commence en 1995, lorsque deux familles amicales se sont associées dans un projet commun: fabriquer des chocolats au milieu de la forêt et près de la mer.

Les principaux chocolats vendus aujourd’hui à Mar de las Pampas sont: le dulce de leche, la menthe, le marroc, les amandes et mille feuilles. Cependant, ceux en vacances y proposent une belle maison de thé et ses gâteaux exquis pour l’accompagner.

O?? Av. El Lucero et Santa María, Mar de las Pampas.

Un classique à visiter lorsque l’option de vacances est La Feliz, est Manolo. Il a un excellent menu qui comprend des pizzas, des pâtes, des minutes de gâteaux et des churros traditionnels que tout le monde veut essayer.

O?? Maritime Patricio Peralta Ramos 4900, Mar del Plata.

À Mar del Plata, non seulement les restaurants de poisson et de fruits de mer sont les plus fréquentés pendant la saison des vacances. Ce hamburger a un soi-disant “Junkie Cheddar”, qui se caractérise par le transport d’une seringue pleine de fromage cheddar au cœur du médaillon de viande.

O?? Constitution 5685, Mar del Plata.

Il est l’un des restaurants les plus caractéristiques de Miramar et propose des grillades aux pâtes. Il a une belle vue face à la mer et un menu de plus de 300 plats nationaux et internationaux.

O?? Av. Costanera 2079, Miramar.

La meilleure cuisine Miramar avec des plats exclusifs pour les palais exigeants. Les touristes et les résidents année après année sont surpris par les suggestions de leur lettre rigoureuse.

Parmi les points forts, on trouve les raviolis frits, le bondiola avec réduction de bière et les crevettes à l’ail.

O?? Calle 9 1485, Miramar.