LONDRES (AP) – Le Royaume-Uni abandonnera les passeports vinotinto de l’Union européenne et reviendra au bleu marine britannique traditionnel, mais fabriqué dans l’UE.

Le gouvernement britannique a annoncé samedi que des passeports de couleur marine «emblématique», utilisés entre 1921 et 1988, seront délivrés à partir de mars.

Les détenteurs d’un passeport Vinotinto peuvent les utiliser jusqu’à leur expiration.

Les partisans de la sortie britannique de l’UE ont vanté le changement symbolique. Le secrétaire à l’Intérieur, Priti Patel, a déclaré qu ‘”à son retour au design emblématique bleu et or, le passeport britannique sera à nouveau lié à notre identité nationale et j’ai hâte de voyager avec.”

Les opposants au Brexit ont déclaré que les passeports seraient fabriqués par la société franco-néerlandaise Gemalto, qui a remporté l’appel d’offres.

Le gouvernement britannique indique que la dernière étape de la fabrication, lorsque des données personnelles et des photos seront ajoutées, aura lieu en Grande-Bretagne, ce qui “garantit qu’aucune donnée personnelle ne quitte le pays”.