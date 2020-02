Gelena Solano pleure la mort inattendue d’un être cher

Gelena Solano a révélé qu’elle pleurait une mort inattendue Le chef d’orchestre d’El Gordo y la Flaca a ému avec un message significatif “Je suis vraiment désolé”, a écrit Gelena avec quelques photos

Gelena Solano, chauffeur d’El Gordo y la Flaca, pleure de révéler qu’une personne très proche d’elle et également très chère est décédée de façon inattendue après un accident de voiture.

La compagne de Lili Estefan et Raúl de Molina a raconté la tragédie via son compte Instagram, où elle a publié un collage de photographies dans lesquelles elle apparaît à côté de ses “cuñis”.

Pour commencer son message significatif, Gelena Solano a avoué “surpris, triste et nerveux avec la mort inattendue de mon ami Joaquín Vásquez”, qui a dit affectueusement “cuñis”.

Le présentateur a expliqué que Joaquín Vásquez est décédé vendredi soir à La Vega, en République dominicaine “dans un accident de voiture où lui et sa femme sont morts instantanément”.

Après les événements tragiques, Gelena a révélé qu’elle commençait à penser “que la vie est une et nous devons apprécier chaque seconde que nous avons ici sur Terre”.

La conductrice qui vit à New York a exhorté ses abonnés sur Instagram à “s’aimer davantage parce que nous ne savons pas quand c’est notre tour”.

Enfin, le présentateur de «la petite ceinture la plus sexy de la télévision», comme l’appelle El Gordo de Molina, a écrit un message pour son amie aujourd’hui décédée: «’Cuñis’, je vous garderai toujours à l’esprit, toujours Je me souviendrai de ta joie et du bon père que tu étais. »

Il a également adressé ses condoléances: “À la force de votre famille, je suis très désolé du fond de mon cœur et de mes plus sincères condoléances.”

Immédiatement, Gelena a commencé à recevoir les condoléances de ses followers sur le réseau social.

“Quel dommage, Dieu ait cela dans la gloire”, “Mes plus sincères condoléances à toute la famille”, “Que son âme repose en paix”, “Que votre beau-frère et votre épouse reposent en paix. Et c’est ainsi, malheureusement nous ne savons pas quand c’est le dernier jour du dernier répit »,« une perte malheureuse… excellent être humain, paix à ses dépouilles », lui écrivaient ses fans inquiets.

“Paix à leurs âmes et conformité à leurs proches”, “très triste, force pour toute la famille”, “triste nouvelle, QEPD”, “mes plus sincères condoléances à votre famille et à vos amis, reposez-vous en paix”, étaient d’autres commentaires.

Jusqu’à ce qu’une autre connaissance du défunt rejoigne la tristesse de Gelena Solano: “Mon Dieu, quelle bonne nouvelle les pertes de mes deux grands amis Joaquin et sa femme Nancy dans cet accident mortel, que leurs âmes reposent en paix.”

“La mort est comme ça, ça vous surprend, mes plus sincères condoléances à la famille”, a ajouté quelqu’un d’autre.

Mais la belle Gelena Solano n’a pas été la seule membre du programme El Gordo y la Flaca à pleurer ces derniers jours.

Récemment, la soi-disant «Flaca», Lili Estefan, a également souffert de la mort subite d’une personne proche et très chère.