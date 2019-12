Genaro García Luna a également reçu de l'argent de Mexico sous le gouvernement de Miguel Ángel Mancera

L'ancien secrétaire à la Sécurité publique du Mexique Genaro García Luna, détenu aux États-Unis pour des liens présumés avec le Cartel de Sinaloa, reçu de l’argent via son réseau d’entreprises Gouvernement de Mexico pendant le mandat de Miguel Ángel Mancera (2012-2018).

Santiago Nieto, chef de la Cellule de renseignement financier (CRF), a expliqué lors de la conférence de presse du matin du Palais national la manière dont García Luna et ses proches ont bénéficié des ressources publiques pendant plusieurs années.

Selon Nieto, l'ancien responsable a créé l'entreprise en 2011 Nunva Inc, spécialisée dans les solutions technologiques, les télécommunications et les logiciels. Auparavant, García Luna avait acquis des logiciels espions en 2008 auprès du ministère de la Sécurité publique.

Par le biais de Nunva Inc, basée au Panama, García Luna a reçu des paiements de dépendance de 2013 à 2018 et des ressources ont été envoyées en Israël, en Lettonie, en Chine ou aux États-Unis, entre autres.

Selon Nieto, l'argent reçu par le biais de ces triangulations à la société basée au Panama – puis à d'autres entreprises – a financé la vie luxueuse de García Luna à Miami (États-Unis).

Le chef de la CRF a déclaré que des opérations financières impliquant le ministère de l'Intérieur avaient été découvertes et que le gouvernement de la capitale, lorsqu'il serait entre les mains de Mancera, aurait participé à ce programme.Selon les enquêtes, il y a eu au moins un transfert effectué depuis le Ministère des Finances de la capitale mexicaine d'environ 31 millions de pesos (1,64 million de dollars), mais Santiago Nieto a déclaré que la CRF n'a pas de dossier que les anciens présidents Felipe Calderón ou Enrique Peña Nieto Ils étaient au courant de ces opérations. Neto a confirmé que l'ancien ministre suprême Eduardo Medina Mora, qui avait récemment démissionné en raison d'un cas présumé de corruption, et García Luna avaient leurs comptes verrouillés.

LA RECHERCHE DE LA CRF

Santiago Nieto a déclaré que García Luna n'est que l'un des cas sur lesquels la CRF a enquêté et a souligné qu'au cours de l'année dernière, elle avait bloqué 2 848 millions de pesos (environ 150 millions de dollars) pour des personnes appartenant à des groupes criminels, le vol d'hydrocarbures ou la corruption politique.

Il a souligné qu'au total, 868 personnes sont actuellement bloquées par l'agence, dont quatre anciens gouverneurs d'État, certains gouverneurs actifs et d'autres criminels.

Interrogé sur les actifs de Joaquín “El Chapo” Guzmán, condamné à la réclusion à perpétuité aux États-Unis, Nieto a déclaré qu'en donnant des instructions au Cabinet de sécurité, le Département du Trésor de ce pays avait été demandé les montants des actifs du capo. et qu'au Mexique, 330 personnes physiques et morales sont liées au cartel de Sinaloa avec des comptes bloqués afin que les ressources du système financier ne soient pas déplacées. "Nous préparons un autre accord de blocage mondial pour le Jalisco Cartel New Generation"at – il conclu.