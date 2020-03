Génie génétique de l’abeille parfaite – en 1892

Publié à l’origine en août 1892

“On dit qu’il y a au moins deux races distinctes d’abeilles sans dard en Amérique du Sud, mais ces races n’ont pas beaucoup de valeur en tant que récolteuses de miel, et en plus elles construisent des rayons avec des cellules à parois très épaisses, et probablement elles ne valent pas la peine d’être cultivées par rapport aux races européennes, asiatiques et africaines. Mais si nous pouvons croiser nos abeilles avec les abeilles géantes de l’Inde et obtenir une race avec une longue trompe et peut-être une taille augmentée (si cela devait s’avérer utile), et traverser cette course améliorée avec les abeilles sud-américaines sans dard, nous aurons alors une race d’abeilles qu’il sera difficile d’améliorer. “

—Américain scientifique, août 1892

