Les situations de gouttelettes froides telles que celle provoquée par la tempête «Gloria» se répètent de plus en plus régulièrement dans les régions de la péninsule sud-est, notamment la Communauté de Valence et Murcie, en raison du réchauffement climatique.

Cela a averti Efe, le président Jorge Olcina, président de l’Association nationale des géographes espagnols (AGE) et responsable du laboratoire de climatologie de l’Université d’Alicante.