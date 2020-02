Georgina Rodriguez a révélé les détails intimes de sa première rencontre avec Cristiano Ronaldo et a expliqué comment sa relation était

Georgina Rodríguez et Cristiano Ronaldo ils vont aux quatre ans ensemble après votre relation a été révélée en juin 2016. À partir de ce moment, le couple a commencé à s’installer de plus en plus jusqu’à ce que, finalement, à la suite de cet amour, Aldana soit née en 2017.

Aujourd’hui, basé en Italie, après le départ de la star portugaise à la Juventus, le mannequin a donné des détails intimes sur la relation avec le célèbre magazine italien Grazia, où Il a parlé de leur première rencontre, de la célébrité soudaine à laquelle il n’était pas habitué et de leurs enfants.

La jeune fille de 26 ans, qui travaillait dans une grande entreprise de vêtements distinguée, a avoué: “La hauteur, le corps, la beauté ont attiré mon attention. Je tremblais devant lui, mais une étincelle s’est allumée.”, le voyant pour la première fois.

“Je suis très timide et cela m’a peut-être plus agité devant une personne qui, d’un seul coup d’œil, m’avait profondément touchée. Ensuite, la façon dont Cristiano me traite, prend soin de moi et m’aime a fait le reste », a-t-il révélé.

En outre, il a estimé que Ronaldo «est le seul à réussir à m’exciter lors d’un match. J’ai la chance d’être le meilleur couple de footballeurs de tous les temps. Sur le terrain, je ressens une infinité d’émotions. Il n’a pas de rivaux. »

Quant à la soudaine renommée qu’il a acquise, après être devenu la petite amie de l’un des joueurs les plus importants du monde, Rodriguez a déclaré que, «La situation est devenue insupportable. Les gens m’ont poursuivi. Ils m’ont appelé au téléphone, des journalistes sont venus à la boutique en faisant semblant d’être des clients. »

«Petit à petit, j’ai commencé à travailler derrière le comptoir pour freiner la curiosité agressive de la presse. J’ai changé, mais ils étaient toujours sur moi. Je ne peux pas sortir dehors en toute sécurité car il y a toujours quelqu’un qui veut me photographier. C’est pourquoi je dois toujours me soucier de ma sécurité », a-t-il ajouté.

L’artiste a également parlé des enfants de la famille (Ronaldo Jr, Aldana et les jumeaux Mateo et Eva): «Ils sont les plus importants (…) Nous allumons rarement la télévision, les seuls programmes que nous voyons sont des dessins animés », a-t-il ajouté:« Je veux faire de mes enfants les protagonistes d’une vie particulière. Je les emmène faire des poneys, dans la neige, à la mer, on danse, on chante, on joue ensemble. Cristiano et moi voulons leur donner la meilleure éducation possible et construire une merveilleuse famille. Nous ne voulons pas les enfermer dans une cloche en verre. Nous leur apprenons à ne pas prendre ce qu’ils tiennent pour acquis et à s’engager dans tout ce qu’ils font. Ils doivent être humbles et ne jamais perdre leur perception de la réalité. »

Concernant le profil extrêmement public de la famille Ronaldo, Georgina Rodríguez a souligné que, «Cela génère beaucoup de curiosité et avec les réseaux sociaux nous devons remercier tous les gens pour l’amour qu’ils nous donnent chaque jour. J’aime aussi partager les projets de solidarité auxquels nous participons, non seulement les dons, mais aussi les visites aux hôpitaux car nous voyons l’espoir se refléter sur leurs visages. Cela nous rend meilleurs, nous rend bons et nous maintient à la terre »,

De plus, il avait quelques mots pour les “Haters”: «Ceux qui détestent? Maintenant j’y suis habitué. Il y a des gens qui se sentent envieux et veulent nous faire du mal avec des attaques, mensonges, insultes, mais je me suis habitué à l’idée de ne pas pouvoir plaire à tout le monde. Mais s’ils dépassent les limites, il ne reste plus qu’à signaler votre profil et à les bloquer. Parfois, nous recevons des menaces et c’est vraiment intolérable. »