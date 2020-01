Gerard Farrés: «Nous avions une nouvelle voiture que nous n’avons pas pu tester» | Réseaux sociaux sportifs

L’Espagnol Gerard Farrés (Manresa, Barcelone 1979), pilote de la catégorie «Side by Side» avec l’équipe Can-Am Monster, a fait face à un Dakar difficile. À la fois sportif et émotionnel. Son objectif était de gagner avec son copilote Armand Monleon, mais dans une interview avec EFE, il dit qu’ils ont reçu “une nouvelle voiture” qu’ils ne pouvaient pas essayer “contrairement à leur partenaire”, ils ont donc dû faire un travail d’équipe pour cela. Obtenez la victoire.

Farrés, qui a couru son treizième Dakar, a vécu à la première personne la mort du Portugais Paulo Gonçalves et du Néerlandais Edwin Straver, après deux accidents de moto, et révèle que «pour la première fois» il a vu les motards avec «peur et non avec le respect.