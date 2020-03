Gerardo Morales a mené une marche à Jujuy contre la libération de Milagro Sala

Des militants et des manifestants identifiés avec Ensemble pour le changement Ils ont participé ce mercredi à une marche dans la capitale de Jujeña en répudiation du projet du sénateur national Guillermo Snopek de intervenir le pouvoir judiciaire dans cette province dont l’objectif final est la libération de Milagro Sala.

La marche, qui a commencé dans le parc de San Martín et a culminé sur la place Belgrano, a été convoquée par le gouverneur de Jujeño, Gerardo Morales, qui a prononcé un discours enflammé. “Jujuy ne touche pas. Vous devez défendre Jujuy “Il a déclaré aux citoyens présents à l’événement qu’ils étaient présents avec des drapeaux et des messages conformes aux slogans lancés par le gouvernement provincial: # Jujuycontralaimpunidad et # Noalainterventionfederal.

“Le pouvoir judiciaire cherche à intervenir avec de nombreux arguments, mais dans le seul but de libérer Milagro Sala et de donner l’impunité, nous ne voulons pas rendre les Jujeños et c’est ce qui a mobilisé le peuple”, a analysé le président provincial avant les applaudissements des manifestants. «Nous devons défendre l’autonomie, intervenir serait un succès»Fit-il remarquer.

«Personne en République argentine ne sait ce qu’il nous a fallu pour rétablir la paix et mettre fin à la violence et à la corruption», a-t-il rappelé dans la dernière partie de son discours, qui a culminé sur un ton d’euphorie, d’émotion et de demande aux manifestants: «Ne les laissez pas parler mal de Jujuy. Prenons soin de Jujuy. Vive Jujuy, vive Jujuy, vive Jujuy! Vive la patrie! “.

Pendant ce temps, plus tard, dans ses réseaux sociaux, Morales a souligné que «25 000 Jujeños ont défilé pour défendre la paix, l’institutionnalité et l’autonomie de la province»Et a réaffirmé son rejet de l’intervention de la Justice. «Les Jujeños défendent la paix que nous avons réalisée ensemble. Nous disons non à l’intervention fédérale et non à la liberté de Milagro Sala. »

Les dirigeants du radicalisme Jujeño ont averti que le péronisme local cherchait à appliquer cette mesure au profit du chef du Tupac Amaru, Milagro Sala, qui est privé de liberté depuis janvier 2016 pour diverses raisons judiciaires.

“J’appelle les sénateurs de la Nation à prendre conscience et à réussir à mesurer les dégâts qui sont perpétrés”, a déclaré le député national de Jujuy Gabriela Burgos, avant l’appel.

«Cette attaque du sénateur Snopek contre l’institutionnalité et la paix de son propre peuple ne reconnaît aucun précédent, veut promouvoir l’usage abusif d’un outil constitutionnel exceptionnel, pour parvenir à l’impunité de Milagro Sala, et la dissimulation du réseau de corruption qu’il a su construire », a-t-il déploré.

Pour Burgos, le sénateur péroniste “cherche à déguiser avec ce projet d’intervention un coup d’État politique aux intérêts fallacieux qui ne cherche qu’à purifier les décideurs d’un plan macabre et à mettre fin à la paix et au bien-être atteints dans la province de Jujuy”.

Les dirigeants du Conseil national de Together for Change avaient exprimé leur intention de participer à la marche, mais Morales a décidé de “dénationaliser” l’appel.

Ce matin, Gerardo Morales a déclaré qu ‘”il y a une campagne de diffamation montée par des secteurs radicalisés” contre la justice de Jujeña, a déclaré que le président Alberto Fernández “n’approuve pas l’intervention” du pouvoir judiciaire et a déclaré que la province n’était pas disposée à “livrer le la paix. “

«Il existe des faits objectifs de corruption et de violence; nous ne sommes pas prêts à délivrer la paix que nous rétablissons pour Jujuy »Morales a déclaré aujourd’hui, en dialogue avec la radio Mitre, après avoir appris que la demande d’intervention auprès de la justice de Jujuian commencerait à être traitée en commission la semaine prochaine.

Hier, il a été confirmé que la commission sénatoriale des affaires constitutionnelles, présidée par María de los Angeles Sacnún (Front of All), débutera mardi prochain le traitement de projet qui demande l’intervention du pouvoir judiciaire de Jujuy.

Morales a été surpris parce que, “Sur les cent dossiers dont dispose la commission des affaires constitutionnelles, celui-ci a été placé comme le deuxième projet à traiter et a déjà été convoqué pour traitement mardi”.

De plus, le président de la province a dit qu’il avait parlé de cette question avec le président Alberto Fernández et qu’il avait dit qu’il “N’approuve pas l’intervention.” “Je crois le président”, a-t-il ajouté. En retour, il a dénoncé le secteur gouvernemental dirigé par la vice-présidente Cristina Kirchner. Il a dit que la tentative d’intervention est une “campagne de diffamation montée par les secteurs les plus radicalisés du Kirchnerisme”.

Pour sa part, William Snopek Il a estimé que le gouverneur, “a la somme des pouvoirs publics” dans sa province, et a déclaré que son projet “Ce n’est pas pour Milagro Sala”, en référence à l’accusation portée par les blocs opposés selon laquelle l’intention est de libérer le chef social de Jujeña arrêté, condamné dans divers cas et avec des procédures encore ouvertes.