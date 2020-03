Gerardo Morales: “Que le Kirchnerisme arrête de baiser un peu Alberto Fernández”

Le gouverneur de Jujuy, Gerardo Morales, a-t-il demandé mercredi au Kirchnerisme “Arrête de baiser un peu»Au président Alberto Fernández lors de l’analyse de l’avance des sénateurs qui répondent à CFK d’intervenir auprès du pouvoir judiciaire provincial dans le but de forcer la libération de Milagro Sala.

“Je crois que le Président est un gars très sensé, que je vois aussi qu’il est impliqué dans de tels problèmes avec la dette et d’autres problèmes que nous, les Argentins, en nous arrêtant ici, en nous arrêtant là-bas, et en dessous du Kirchnerisme, ces problèmes qui approfondissent la craquer», A déclaré le leader radical.

Le regard de Morales coïncide avec les expressions du chef de l’Etat lui-même, qui ce matin dans une interview à la radio a assuré qu’il ne promouvait pas l’intervention de la branche judiciaire de Jujuy, ce qui marque un contrepoint au dur Kirchnerisme.

Hier, le Front de Todos a forcé l’ouverture du débat sur le projet. Pendant une heure et 45 minutes, la commission de Affaires constitutionnelles présidé par santafesina Maria de los Angeles Sacnun Il a discuté de la question. Premièrement, l’auteur de l’initiative, Guillermo Snopek, qui a demandé de «restaurer indépendance et le équilibre des pouvoirs d’une intervention chirurgicale limitée au pouvoir judiciaire ». Elle a été traversée par le sénateur jujeña Silvia Giacoppo, qui a défendu le partage des pouvoirs de sa province.

Together for Change a tenté en vain de rejeter en ligne le traitement mais il a été convenu avec l’ensemble de la commission le mécanisme de présentation des preuves jusqu’au 25 mars et une prochaine réunion le 31 où des témoignages seront reçus pour et contre l’initiative.

Morales a déclaré aujourd’hui lors d’un dialogue avec Luis Novaresio sur la radio La Red que les dirigeants qui ont promis à Milagro Sala qu’ils allaient forcer sa libération ont un problème parce que le dirigeant a été condamné dans quatre cas différents, ce qui montre qu’il n’y a pas eu de persécution. «Ils disent que j’ai nommé tous les juges et ce n’est pas vrai; Je vous dis qu’avant mon arrivée, il y avait 32 ans de gouvernements péronistes“Il est ironique.