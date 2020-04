Gerardo Torrado: “Ce que j’ai vécu dans le football espagnol a été enrichissant” | Réseaux sociaux sportifs

Le Mexicain Gerardo Torrado, qui a joué dans le football espagnol entre 2000 et 2005, a assuré ce dimanche que s’essayer à Laliga était une expérience enrichissante car il “est tombé en pierre” en Deuxième Division et a grandi jusqu’à atteindre Séville et Racing Santander.

Torrado a commencé en 2000 à Ténérife, puis a traversé le Polideportivo Ejido, Séville et le Racing de Santander à un moment décisif de sa carrière où il s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain du Mexique, participant à trois Coupes du monde .