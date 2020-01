Giannis contribue «double double»; Les dollars surpassent les Celtics

MILWAUKEE (AP) – L’entraîneur des Bucks Mike Budenholzer a réprimandé ses joueurs malgré la victoire de jeudi.

Giannis Antetokounmpo a accumulé 32 points et 17 rebonds, Khris Middleton a marqué 23 unités et Milwaukees a réussi à conserver à peine la tête pour battre les Celtics de Boston 128-123.

“Nous avons doublé pour 20 points et ils sont revenus”, a expliqué Antetokounmpo. «Nous ne jouons pas notre meilleur basket, pas la façon dont nous jouons normalement. J’étais un peu contrarié après le match. Nous parlons dans les vestiaires. On se parle. Nous étions en avance de 20 et nous avons gagné, mais nous devons jouer pendant 48 minutes. »

Les Bucks (37-6), leaders de la NBA, ont allongé leur séquence de victoires consécutives à cinq. Mais même cela a calmé Budenholzer.

«L’entraîneur Bud est arrivé et était furieux. J’étais très en colère, et ça va. Il ne se soucie pas vraiment de ce match ou du suivant. Il se soucie de savoir comment nous pouvons nous améliorer et comment nous pouvons être bons en 48 minutes », a déclaré Antetokounmpo. “C’est notre objectif.”

Kemba Walker a marqué 40 points, le plus grand nombre du match, pour mener les Celtics, qui ont joué sans Jaylen Brown. L’attaquant a subi une entorse au pouce de la main droite mercredi, lors d’une défaite de 13 points contre les Pistons de Détroit.

Boston a subi des pertes plusieurs nuits consécutives.

L’entraîneur Brad Stevens a déclaré que d’autres tests seront effectués pour Brown ce vendredi.

“La saison est très longue”, a déclaré Walker. «Il nous reste de nombreux matchs à jouer. Lorsque vous subissez de telles défaites, vous devez apprendre d’eux. Je pense que nous le ferons. “

Marcus Smart, qui a joué à la maison au lieu de Brown, a ajouté 24 points.

“En jouant des nuits consécutives, nous savions que le match serait difficile”, a déclaré Smart. «Mais nous ne voulions pas que cela soit un prétexte. Nous continuons à nous battre et à nous battre jusqu’à ce que nous soyons là où nous voulions. En fin de compte, nous avons eu une chance. »

Antetokounmpo, qui a également distribué sept passes décisives, a obtenu son 35e “double double” de la saison.