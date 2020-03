Gina Rippon: Chaque cerveau est différent et reflète la vie qu’il a eue | En vedette | Édition Amérique

La neuroscientifique Gina Rippon a passé plus de la moitié de sa vie à combattre la croyance selon laquelle les cerveaux des hommes et des femmes sont différents et comment cela nous conditionne. Tous les cerveaux sont différents, mais pas à cause d’un problème de genre, mais parce qu’ils “reflètent la vie” de chaque personne.

Rippon (1950), professeur émérite de neuroimagerie à l’Aston Brain Center de l’Université d’Aston (Royaume-Uni), rappelle dans une interview à Efe qu’au début de sa carrière il s’est intéressé à ces différences, mais “il n’est pas parvenu à des conclusions claires, non J’ai vu qu’il n’y avait pas de différence, comme ils me l’avaient toujours dit, alors j’ai commencé à penser que quelque chose n’allait pas. “