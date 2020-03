Gina Rippon: Chaque cerveau est différent et reflète la vie qu’il a eue | L’avenir

La neuroscientifique Gina Rippon a passé plus de la moitié de sa vie à combattre la croyance selon laquelle les cerveaux des hommes et des femmes sont différents et comment cela nous conditionne. Tous les cerveaux sont différents, mais pas à cause d’un problème de genre, mais parce qu’ils “reflètent la vie” de chaque personne.

Rippon (1950), professeur émérite de neuroimagerie à l’Aston Brain Center de l’Université d’Aston (Royaume-Uni), rappelle dans une interview à Efe qu’au début de sa carrière il s’est intéressé à ces différences, mais “il n’est pas parvenu à des conclusions claires, non J’ai vu qu’il n’y avait pas de différence, comme ils me l’avaient toujours dit, alors j’ai commencé à penser que quelque chose n’allait pas. “

Le problème est qu’il y avait un “biais dans les études”, si vous regardiez les données, vous voyiez que des milliers de cas avaient étudié la même chose, mais ils ne faisaient référence qu’à ceux qui avaient fait une différence, qui étaient très peu, souvenez-vous.

Quand il a commencé à étudier les techniques d’imagerie cérébrale, il a coïncidé avec la popularité du livre “Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus” et une “avalanche de livres d’auto-assistance essayant d’utiliser des preuves prétendument scientifiques pour justifier ces différences”.

Ce que les hommes et les femmes viennent de différentes planètes fait rire Rippon. Ce sont des idées qualifiées de “neurotonteria” dans “Genre et nos cerveaux” (Galaxia Gutemberg) où elle bannit l’idée de cerveau masculin et féminin qui marque une partie de notre façon d’être.

Cependant, il reconnaît que l’idée de Mars et de Vénus “représente une croyance populaire qui a eu beaucoup de succès. D’une certaine manière, cela a à voir avec ce que les gens croient à un niveau profond d’eux-mêmes, comment élever des enfants, faire face à la la vie. “

Pour le neuroscientifique, la réalité est différente. Ce n’est pas que les cerveaux des hommes et des femmes soient égaux, mais que “chaque cerveau est différent de tous les autres, mais pas à cause d’un problème de genre” sans parce que “cela reflète la vie qu’il a eue”.

Face à la croyance que le cerveau est un organe assez immobile, on sait maintenant qu’il a une grande plasticité et est en constante évolution, il est influencé non seulement par l’éducation, mais aussi par le travail, les loisirs ou les sports que nous pratiquons.

Oui, il va y avoir des différences, mais surtout pour des raisons externes qui, avant même la naissance, vont marquer comment un garçon ou une fille doit être.

“Les stéréotypes sont très puissants au 21ème siècle”, jeux vidéo, jouets, vêtements, il y a une division genre plus grande que jamais, c’est “ce que j’appelle le tsunami rose et bleu”.

La biologie a un poids dans ces différences, mais pour établir combien “est la question à un million de dollars”. Autrefois, la seule chose qui importait était la biologie, “tout ce que vous avez demandé, c’est: c’est un garçon ou une fille et sur cette base, ils vous ont donné toutes les explications”.

D’autres facteurs doivent être inclus. “Peut-être que les garçons sont différents des filles parce qu’ils jouent avec des jouets différents” et “ce qui semble être une différence biologique n’a rien à voir avec cela mais aussi avec l’influence de l’environnement.”

Mais éduquer les enfants à la neutralité des genres, sans aucun stéréotype, est “un défi” car pour cela “vous ne pouvez pas lui donner de jouets, ni aller voir d’autres enfants, ni regarder la télévision”.

Il y a des parents qui croient qu’ils doivent suivre la norme parce qu’ils veulent que leurs enfants s’intègrent dans la société, donc Rippon pense qu’il est important de «démonter et analyser correctement les stéréotypes, qu’ils reflètent ou non une vérité biologique, et qu’ils réalisent les dommages qu’ils peuvent provoquer des hommes et des femmes. ”

Le concept de cerveaux marqués par le sexe vient de loin, avec des idées comme celle des femmes pesant 140 grammes de moins en moyenne, l’influence des hormones ou que les deux sont complémentaires. Ce dernier est “une autre forme de paternalisme, au lieu de dire à la femme qu’elle est inférieure, on lui dit qu’elle est conçue pour être une bonne compagne, pour compléter l’homme”.

Dans la science actuelle “il y a toujours ce que nous pourrions appeler le” neurosexisme “, cette conviction que les cerveaux sont différents, en raison de leurs génotypes et hormones” et dans certaines études, dit-il, “seuls les résultats qui soutiennent cette vision se démarquent. C’est un problème. “

Des œuvres marquées par un biais qui pourrait également être reproduit dans l’intelligence artificielle, qu’il considère comme «un sujet brûlant». Les systèmes d’apprentissage en profondeur fonctionnent à partir d’un minimum de normes, puis le système génère le sien en fonction de ce qu’il trouve dans le monde, explique-t-il.

“Si la manière actuelle de développer ces systèmes est basée sur des biais et des stéréotypes, l’intelligence artificielle perpétuera ces mêmes biais et stéréotypes.” EfeFuturo