Ginés González García a déclaré que le gouvernement souhaitait décentraliser la détection du coronavirus: “L’idée est d’atteindre 30 laboratoires à travers le pays”

Le ministre de la santé Ginés González García Il a annoncé que dans les prochaines heures, le gouvernement publierait “une résolution pour arrêter l’entrée des étrangers qui se trouvaient dans des zones de circulation de virus“Et a assuré que l’exécutif vise à décentraliser la procédure de détection des coronavirus:”Il est imminent que cinq ou six places commencent à le faire. L’idée est d’atteindre 30 ou 35 laboratoires à travers le pays“

En dialogue avec la presse, après avoir visité le laboratoire de l’hôpital MalbránGonzález García a souligné que l’Argentine est toujours “en phase de confinement mais cela ne signifie pas qu’elle est confinée”. “De toute évidence, le virus n’est pas original ici. Il s’agit d’un virus qui est passé par des personnes venues d’autres pays. Nous préparons, avec le ministère de l’Intérieur, une résolution que vous aurez dans peu de temps, car nous la finissons, ce qui va freiner beaucoup plus l’entrée des étrangers qui, au cours des 14 derniers jours, se sont rendus dans des zones à circulation virale “Il a précisé.

Pendant ce temps, le responsable a souligné que l’exécutif cherche à ce que le laboratoire de l’hôpital de Malbrán ne soit plus le seul à effectuer les tests pour déterminer si une personne a un coronvarius et a déclaré que cela “génère un délai plus long”. Dans cette ligne, il a ajouté: ” À partir du moment où ils entrent ici jusqu’à leur départ, il y a un traitement de 12 heures. Les provinces doivent faire un travail: si ce n’est pas la grippe, si c’est la grippe, elles le font de façon décentralisée. Ils doivent venir avec ça. C’est une procédure que nous améliorons, à la recherche de réactifs rapides ».

«La décentralisation est prévue, le cours pour les personnes qui vont travailler dans différentes provinces et il est imminent que nous fassions cinq ou six places qui commencent à le faire. L’idée est d’atteindre 30 ou 35 laboratoires décentralisés à travers le pays “, a-t-il expliqué.

En outre, il a assuré que bien que le Malbrán “soit un laboratoire de référence mondial et le seul reconnu par l’OMS en Argentine”, ils cherchent à “rationaliser les travaux du laboratoire, auxquels nous avons mis toutes les ressources à disposition”. “Ils travaillent en double quart de travail, les samedis et dimanches. Nous prévoyons également la décentralisation. Ce n’est pas si simple car il faut former le personnel.”expliqua-t-il.

“Nous travaillons avec Migrations et de nombreux étrangers entrent par deux frontières: celle de Mendoza et celle de Foz de Iguazú à Misiones. Nous pensons que c’est une mesure très importante pour bloquer toutes les possibilités. Ensuite, le reste est une énigme, vous faites tout ce que vous pouvez, d’abord pour que cela ne se produise pas et deuxièmement, lorsque nous entrons dans la phase suivante, afin que si cela se produit, il est bien contenu “, a-t-il déclaré.

Lors du contact avec la presse, il a assuré que pour le gouvernement il y avait “une priorité absolue sur le sujet” et que “le président dirige tout cela et nous affecte des ressources dans cette circonstance”. Il a également déclaré qu’ils collaboraient avec toutes les provinces pour se préparer à une recrudescence de cas de coronavirus.

“Chaque district a des situations différentes concernant le coronavirus. Et en tant que tel, il a pleine autorité. Ce que nous avons dit hier, c’est que l’école qui a un cas suspect ferme la salle de classe; l’école qui a un cas prouvé ferme l’école. Et bien sûr, si l’autorité locale considère qu’il y a circulation du virus, elle ferme toutes les écoles, du moins dans cette ville “, a-t-il expliqué.

Le ministre de la Santé a également évoqué le virus de la dengue, qui s’avère être un grave problème pour de nombreuses provinces du nord-est de l’Argentine. “Avec le problème de la dengue, la bonne nouvelle est qu’un laboratoire va bientôt faire un test de diagnostic qui a été effectué dans une université argentine”, a-t-il déclaré, tout en soulignant que “Si cela fonctionne, nous pouvons avoir – au cours de ces semaines – un test de diagnostic rapide.”

“Cela sert à bloquer la transmission du virus. Il est très concentré dans certaines provinces, entourées de pays très épidémiques, comme le Paraguay et le Brésil. Nous sommes dans une phase de pointe de l’épidémie dans plusieurs provinces”, a-t-il déclaré.

Enfin, il a donné son avis sur la décision du club de River Plate de ne pas paraître jouer la première date de la Super League Cup avec l’Atlético Tucumán comme une forme de prévention contre la propagation du coronavirus. “C’est une décision de club, je ne peux rien vous dire. Le problème est que les gens veulent toujours en faire plus. Et bien sûr, vous devez faire tout ce que vous avez à faire, mais si cela ne se fait pas ensemble, cela ne fonctionne pas ». En outre, il a précisé que cette décision dépasse les limites de son autorité. “Je ne m’implique pas. Je ne peux pas commenter cela. Tout cela doit être progressif “, a-t-il déclaré.