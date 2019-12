Gisela Barreto: «A chaque avortement, des cellules infernales s'ouvrent qui sont terribles et les esprits qui sortent sont horribles»

Barreto, l'une des vedettes les plus éminentes des années 90, qui travaille maintenant comme conductrice et dans son programme parle généralement de la parole de Dieu et exprime ses idées extrémistes contre la légalisation de l'avortement, a été consultée lors de l'annonce de la Ministre en dialogue avec Radio Mitre. «Je choisirai toujours la vie, je choisirai toujours de retirer tout ce qui est mort de la vente. Le misoprostol équivaut à la mort, au meurtre et au sang en Argentine. Je pense que nous avons un pays suffisamment battu pour continuer à le frapper et à le tacher de sang », a-t-il déclaré.

Selon ses mots, il a ressenti «une grande douleur» et «une grande tristesse» lorsqu'il a entendu les mots de González García: «C'est la manière secrète ou couverte de légaliser l'avortement. Le 8 août 2018 (sic), il a été dit «non, la loi n'a pas été promulguée», donc le sang tachant un pays déjà aussi blessé que l'Argentine ne le fait pas grandir, le fait reculer. Nous continuerons à reculer"

"Saviez-vous qu'à chaque avortement, dit l'Église, s'ouvrent des cellules infernales terribles et les esprits qui sortent sont horribles? Avec chaque avortement, le monde est rempli de plus de noirceur, d'obscurité. Et puis les humains disent ce qui se passe. Il se produit que nous-mêmes, avec les actes que nous commettons, nous appelons l'avortement – c'est terrible de prendre la vie: seul Dieu nous donne et prend nos vies – nous apportons des choses plus sombres sur cette terre », a-t-il dit.

En ce sens, il a déclaré: "Quand un président désigne des personnes qui sont en faveur de ces choses désastreuses, se qualifient d'idéologie de genre, de l'avortement, se disent solidaires et prennent l'argent des citoyens et ne le prennent pas eux-mêmes, ça s'appelle le mal, détruis le pays, ça s'appelle la farce. Alors, quand ils choisissent une telle personne (pour González García), à quoi pouvez-vous vous attendre? Quelque chose de bien non. Qu'est-ce qui peut sortir d'un être qui a des pensées de destruction à l'intérieur? Quelque chose de constructif? Non, je n'attends rien. Tout ce que je fais, c'est prier. Je le fais: priez pour tous les politiciens, sans exception, pour que Dieu touche leur cœur et toutes les pensées de mort désastreuses ou catastrophiques qu'ils peuvent avoir sont arrachées de leur cœur. »

«Lorsque la loi du mal règne sur Terre, nous vivons comme nous vivons: nous ne pouvons pas vivre en pensant seulement au matériel. Nous ne pouvons pas vivre en pensant à la façon dont nous obtenons plein d'argent quand le reste des gens meurent de faim, ils ne paient pas à la fin du mois, ils n'ont pas à payer l'électricité, ils ne passent pas bien Noël avec leur famille, ils meurent de crises cardiaques . Ce n'est pas de la charité, ce n'est pas de la solidarité; C'est de l'avidité, c'est du vol, c'est du vol. Appelons les choses telles qu'elles sont », a-t-il conclu.

«Je suis à une table assise avec beaucoup de gens assis à un dîner et je décide que puisque c'est mon verre, il m'appartient, je veux que ce verre soit tourné, je ne vais pas le tourner maintenant parce que je vais faire un enchastre d'eau . Je tourne la vitre, que va-t-il se passer? Je mouille tout, je mouille tout le monde. Et quand le verre est du cola, c'est-à-dire cette partie du verre (celle ci-dessous), je le laisse. La partie arrière du verre est partie, a attrapé une bouteille et a commencé à servir l'eau dans le verre qui est retourné. Que va-t-il se passer?», A demandé la conductrice dans son programme.

Et il a continué, essayant de relier le verre au sexe anal: «L'eau va éclabousser tous les convives, y compris moi. Et je répondrai: C'est mon verre et je fais ce que je veux avec mon verre. C'est pareil, non?"

À cet égard, il a expliqué: «C'est ce qu'ils enseignent aux garçons. Qu'avec ton corps tu fais ce que tu veux et qu'avec ton rectum tu peux avoir des relations sexuelles. Non monsieur, vous ne pouvez pas. Parce que vous vous blessez, vous vous blessez et vous dégénérerez. Il en va de même pour le verre. Si je sers de culete (sic), je me mouille avec l'eau, je mouille les convives et je dérange et c'est irrespectueux".

L'animatrice avait également provoqué une agitation en disant que l'idéologie de genre limitait la liberté d'expression et de pensée. À cet égard, il a de nouveau défini sa position: «Je ne suis pas d'accord avec l'idéologie de genre, qui apprennent aux enfants du jardin que tout se passe, que l'homme avec l'homme va bien, et la femme avec la femme va bien. L'adulte qui fait ce qu'il veut, mais le bébé qu'on ne peut pas lui enseigner. L'enfant décidera quand il aura un certain âge. »