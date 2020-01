Givenchy écrit à Paris une lettre d’amour à la haute couture | personnes

Givenchy est revenu pour donner du sens mardi à la tradition de la haute couture, cette section de luxe réservée à l’artisanat et à la fantaisie, avec une collection dans laquelle il a honoré la relation amoureuse entre les écrivains Virgina Woolf et Vita Sackville-West avec des robes transformé en fleurs et clins d’oeil sixties.

Le défilé de la collection printemps-été 2020, présenté dans le cadre de la haute couture parisienne, s’est ouvert sur un élégant costume veste ivoire noué à la taille avec un pantalon en satin “palazzo”, qui rythmait une collection Élégant et suggestif.