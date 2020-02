Glencore affirme que les émissions provenant de l’utilisation de ses produits diminueront de 30% d’ici 2035

LONDRES, 18 février (.) – Glencore a annoncé mardi qu’elle s’attend à une réduction d’environ 30% d’ici 2035 des émissions de carbone en raison de l’utilisation de ses produits, principalement en raison de la baisse de la production de charbon, devenant la première des principales sociétés minières à faire cette projection.

Les sociétés minières et pétrolières subissent la pression des investisseurs, des militants et des banquiers pour réduire leurs émissions de gaz de réchauffement climatique et réduire la production de combustibles fossiles.

Les émissions sont divisées en catégories: le champ d’application 1 couvre les émissions directes d’une organisation; Le Scope 2 couvre les émissions indirectes de l’énergie qu’il achète pour exécuter les opérations; et le scope 3 concerne les émissions générées lors de l’utilisation de leurs produits.

Glencore, qui exploite des mines et commercialise des matières premières, a déclaré que les émissions de périmètre 3 diminueraient en raison de «l’épuisement naturel» de ses ressources en pétrole et en charbon, mais n’est pas encore prête à fixer des objectifs de réduction active.

“Nous prévoyons que l’épuisement de notre base de ressources en charbon en Colombie et, dans une moindre mesure, en Afrique du Sud et en Australie contribuera”, a déclaré la société minière dans un communiqué.

Glencore exploite les mines Calenturitas et La Jagua par l’intermédiaire de Prodeco et est le troisième plus grand producteur de charbon thermique destiné à l’exportation en Colombie. L’opération dans le pays sud-américain comprend une participation dans une ligne de chemin de fer et un port de fret direct dans la mer des Caraïbes.

Il y a un an, Glencore a annoncé qu’elle limiterait la production de charbon à 150 millions de tonnes par an. Le charbon, qui est très rentable et à faible coût, a représenté environ un tiers des bénéfices de base de Glencore en 2018.

En juillet, son rival BHP a annoncé qu’il investirait 400 millions de dollars sur cinq ans pour réduire les émissions, mais n’a pas encore fixé les objectifs du scope 3.

L’exposition de Glencore au charbon est en partie à blâmer pour les actions de l’entreprise à la traîne de ses pairs.

La firme a déclaré qu’elle était en voie de réduire son intensité d’émissions des scopes 1 et 2 d’environ 10% d’ici la fin de 2020 par rapport aux niveaux de 2016, dépassant son objectif initial de 5% pour cette période.

