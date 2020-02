Global Omnium intègre 7 nouvelles startups au programme d’accélération de GOHub | Entreprend

GoHub, le hub d’innovation ouverte de Global Omnium, a intégré sept nouvelles startups de l’écosystème espagnol Deep Tech dans son programme d’accélération.

Cette initiative vise à soutenir des projets de développement commercial et de validation technologique afin d’atteindre le marché le plus rapidement possible et de contribuer aux enjeux de la transformation de l’industrie.

Les sept startups proviennent de toute l’Espagne, notamment de Madrid, de Catalogne, de la Communauté de Valence et d’Andalousie et ont été sélectionnées parmi plus de 500 projets soumis à l’appel lancé en septembre dernier.

Les startups deviendront le siège du GoHub à Valence et seront soutenues par des experts du programme. Global Omnium En plus d’encadrer les GoHub Experts, le réseau exclusif de référents du propre écosystème de startup du GoHub.

GoHub investira un total de 750 000 euros parmi tous les projets pour les six prochains mois au cours du programme d’accélération

Startups de Gohub Accélérateur

Toutes les startups qui composent le nouveau programme d’accélération GoHub ont en commun l’optimisation des coûts, l’automatisation des processus, l’innovation technologique des produits et l’ouverture de nouveaux marchés afin de numériser les secteurs industriels.

Technologies d’apprentissage automatique AllRead: Il s’agit d’une spin-off du Computer Vision Center de Barcelone qui détecte, lit et convertit tout type de texte ou de symbole qui apparaît dans les processus industriels avec la plus grande précision en big data. Sa technologie intelligente est capable de localiser du texte alphanumérique dans des environnements d’exploitation grâce à des algorithmes de vision par ordinateur basés sur l’apprentissage en profondeur.

Barbara, basée à Madrid, est une plateforme de cybersécurité pour l’IoT industriel. Il est conçu pour surmonter les défis auxquels l’industrie est confrontée lors du démarrage de la voie de la transformation numérique, et rend l’IoT industriel facile et sûr. Votre produit permet de sécuriser la collecte de données pour une optimisation et des économies de coûts dans les processus industriels.

Dasware Il est dédié à la transformation numérique des bâtiments destinés au logement, résolvant tous les problèmes d’autorisation et d’accès principalement grâce à ses outils de gestion complets. Ils implantent des bâtiments intelligents (SmartBuilding) pour le parc résidentiel construit et pour le secteur immobilier dans les nouvelles constructions.

Sa technologie est basée sur les communications mobiles et les systèmes IoT dérivés de la RFID, et sur le service cloud. Daswre est une startup basée à Granada.

Fibsen Il s’agit d’une start-up valencienne de technologie de l’eau intelligente née de la collaboration entre EMIMET, une entreprise métropolitaine d’eau mixte, et l’Université polytechnique de Valence. Ils développent une sensorisation photonique par fibre optique qui permet une surveillance intelligente de la gestion de l’eau en temps réel.

Analyticalls Il s’agit d’une startup valencienne avec une technologie de rupture basée sur le big data et le machine learning. Son IA permet d’analyser de gros volumes d’appels en quelques secondes pour extraire des informations qui améliorent le service client, les performances des agents et améliorent la productivité de l’entreprise.

OrbitalEos Il a créé une plate-forme commerciale qui, avec son propre algorithme d’intelligence artificielle et avec la technologie des satellites, détecte la pollution marine dans le monde entier.

La startup valencienne s’adresse aux compagnies pétrolières et aux administrations publiques, sa technologie de pointe aide à prévenir les catastrophes environnementales telles que le Prestige, et contribue à une planète plus durable. Quodus : technologie basée sur l’intelligence artificielle et IOT axée sur la numérisation des espaces éducatifs et des espaces de travail.

Quodus surveille les infrastructures, optimise la consommation d’énergie et effectue un suivi et un audit de la planification qui améliorent la prise de décision basée sur les données. Sa solution technologique améliore la sécurité et permet à ses clients de mesurer la performance de leurs espaces et bureaux. Quodos est basé à Séville.