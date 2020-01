Glovo lance un service “tuppers” plus abordable pour les entreprises | Entreprend

Glovo a lancé Glovo Lunch à Barcelone, un nouveau service de livraison de nourriture plus abordable destiné aux entreprises et aux bâtiments afin que des groupes de personnes puissent manger des “ tuppers ” de produits saisonniers et locaux pour environ six euros.

Dans la deuxième édition de Glovo Talks, le forum de débat qui promeut la connaissance de l’environnement numérique et technologique dans différents secteurs, l’impact positif de la technologie dans les villes a été mis en évidence, de sorte que le co-fondateur de Ballon, Sacha Michaud a souligné le mobile comme le principal tournant dans la création de villes intelligentes.

“Avec l’arrivée du mobile et la connexion 24h / 24, des possibilités se sont ouvertes qui n’existaient pas auparavant”, a-t-il souligné.

Glovo Lunch, axé sur la satisfaction des besoins des utilisateurs d’applications travaillant dans les bureaux

“Après avoir détecté une augmentation des commandes individuelles au même moment et dans la même zone, Ballon Il a décidé de créer ce nouveau service afin que les employés des bureaux puissent manger ensemble, offrant une fonction similaire à un «tupper» pour chaque employé de l’entreprise », a expliqué Michaud.