Gobert conduit Jazz dans sa victoire de 109-92 contre les Hornets

SALT LAKE CITY, Utah, États-Unis (AP) – Rudy Gobert a marqué 15 points, capturé 13 rebonds et mis six blocs et l’Utah Jazz a remporté les Hornets de Charlotte vendredi 109-92.

Jordan Clarkson a été le meilleur buteur de Jazz avec 20 buts sur le banc. Bojan Bogdanovic a contribué 16 et Georges Niang a ajouté 15 et a égalé son triple record avec cinq.

L’Utah a accumulé sa huitième victoire consécutive et la 13e en 14 dates.

Terry Rozier a pris les rênes des Hornets avec 23 points et Miles Bridges a terminé avec 11. Charlotte a réalisé 21 revirements qui se sont soldés par 24 points Jazz et a concédé sa troisième défaite consécutive.

Jazz a balayé sa série de saison régulière contre les Hornets pour la deuxième saison consécutive.

Charlotte a lutté avec la pression défensive intense de l’Utah depuis le saut initial. Le Jazz a forcé sept revirements au cours du seul premier quart, ce qui lui a valu 14 de ses 19 premiers buts.