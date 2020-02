González Laya montre sa disposition espagnole à promouvoir un accord au Venezuela | Monde

La ministre espagnole des Affaires étrangères, Arancha González Laya, a réitéré aujourd’hui à la Conférence de Munich sur la sécurité la volonté de Madrid de faire pression pour un accord au Venezuela, dans lequel la prochaine étape doit être la tenue d’élections libres.

“Pour nous, le plus important est que la prochaine étape soit des élections démocratiques libres et ouvertes et que les droits de l’homme et l’état de droit soient respectés, ce qui nous intéresse en Espagne”, a déclaré le ministre à la presse. Dans la ville allemande.