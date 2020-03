Google fait un don de 800 millions de dollars pour soutenir les micro-entreprises face à la crise des coronavirus

Face à la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde entier, Google et Alphabet donné 800 millions de dollars pour soutenir les petites entreprises de nos jours.

Par une déclaration publiée par le PDG de Google et Alphabet, Sundar PichaiLes entreprises ont fait un don de 800 millions de dollars pour “soutenir les petites et moyennes entreprises (PME), les organisations de santé et les gouvernements, ainsi que les agents de santé en première ligne de cette pandémie mondiale”.

Les engagements:

Dans la déclaration, Google et Alphabet ont énuméré leurs engagements envers les PME dans cette pandémie mondiale.

La publicité

L’un d’eux consistera à allouer 250 millions de dollars en subventions publicitaires pour aider l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et plus de 100 agences gouvernementales dans le monde à fournir des informations sur la façon de prévenir la propagation de Covid-19.

Crédit aux PME

Google et Alphabet ont également annoncé un fonds commun de placement 200 millions de dollars qui soutiendra les ONG et les institutions financières du monde entier pour fournir aux PME l’accès au capital.

Support dans Annonces Google

Ils alloueront également 340 millions de dollars en crédits de Annonces Google accessible à toutes les PME ayant des comptes actifs au cours de l’année écoulée.

Cette mesure est destinée aux PME à recevoir une aide pour alléger une partie des coûts de maintien en contact avec leurs clients via l’espace numérique.

Soutenir les scientifiques

Google et Alphabet feront un don 20 mp en crédits de Google Cloud Pour les établissements universitaires étudiant des thérapies et des vaccins possibles, ils suivent les données critiques et identifient de nouvelles façons de lutter contre Covid-19.

Aide à l’achat de fournitures médicales

Les entreprises travaillent avec leur fournisseur et partenaire Magid Glove & Safety dans la production de 2 à 3 millions de masques faciaux dans les semaines à venir.

Assistance aux employés de Google

Cette année, les employés de Google ont augmenté leur don annuel en allouant chacun à 20 mille dollars aux organismes de bienfaisance locaux, ce qui s’ajoute aux 50 millions de dollars que Google a déjà donnés.

À travers cette déclaration, Google réaffirme son engagement envers la communauté et s’engage à soutenir les entreprises, les universitaires, les chercheurs et les organisations à but non lucratif “afin qu’ensemble nous surmontions les défis qui nous attendent”.

Avec des informations de Google.

Vous pouvez également être intéressé: Google Classroom: l’outil gratuit avec lequel vous pouvez enseigner en ligne