Google lance un projet sur la menace climatique du patrimoine culturel | La société

Google Arts and Culture a présenté mercredi à Londres un projet sur les impacts du changement climatique sur le patrimoine culturel et sur la manière dont les professionnels, ainsi que les communautés locales, relèvent le défi.

“Le patrimoine nous offre une perspective importante et particulière pour voir cette menace et reconnaître ce qui se passe. Nous devons apprendre à nous adapter, planifier les pertes et savoir comment la préserver numériquement”, a déclaré Chance Coughner, archéologue numérique chez Google Arts, à Efe lors de la présentation. La culture