Graciela Dufau a été admise après la mort de son mari Hugo Urquijo

Au moment de sa mort, Urquijo était chez lui accompagné de Graciela Dufau qui ne pouvait pas supporter le moment et devait être admise d’urgence au Sanatorium de Los Arcos. L’artiste a déjà été indemnisé, mais continuera sous observation jusqu’à lundi.

Le producteur de théâtre Carlos Rottemberg était l’un de ceux qui regrettaient la nouvelle de la mort. «La mort du réalisateur Hugo Urquijo a malheureusement un impact sur l’environnement théâtral national. Chagrin profond dans cette maison de théâtre », a déclaré le chef du Multiteatro.

Tristán Bauer, le ministre de la Culture de La Nación, avait communiqué la douloureuse nouvelle qui enluta au spectacle argentin. «Avec une profonde douleur, nous avons appris la mort de Hugo Urquijo. Un homme essentiel de notre culture et un être humain extraordinaire. Nous accompagnons toute la famille dans la douleur. Il restera un exemple d’artiste parmi nous tous », a informé le ministre via Twitter.

Graciela Dufau et Hugo Urquijo ont fêté leurs 35 ans de mariage et en ce sens, l’actrice a raconté dans une de ses dernières interviews: «C’est vraiment une longue période de coexistence que nous avons voyagé de la meilleure façon possible. Nous ne nous reposons jamais, et même lorsque nous regardons un film, nous subissons une analyse liée à notre façon de voir les choses et de notre point de vue professionnel. “

Urquijo a réalisé plus de 50 pièces, parmi lesquels figurent des auteurs de renom, tels qu’Anton Chekhov, Harold Pinter, Tennesse Williams, Pacho O’Donnell et Patricia Suárez. Sa dépouille sera voilée ce lundi au Théâtre Cervantes.

À un moment donné, la possibilité pour le metteur en scène de reprendre le théâtre Cervantes après la démission d’Alejandro Tantanian a été envisagée. Enfin, Bauer a choisi Rubén D’Audia et Sebastián Blutrach pour l’administrer.

En 1981, il a participé à l’Open Theatre, l’important mouvement culturel argentin qui a affronté la dernière dictature civilo-militaire argentine, avec Puzzling Diana Raznovich. Il a également créé des œuvres d’auteurs argentins tels que Pacho O Donnel, Jorge Palant et Daniel Dalmaroni. Du théâtre argentin il a été l’auteur de la mise en scène de L’orgue d’Enrique Santos Discepolo aux Cervantes en 1994 et Notre week-end de Tito Cossa en 1998.

Il a dirigé la mise en scène de la première pièce d’amour du lauréat du prix Nobel Gabriel García Márquez Diatriba contre un homme assis, présentée à Cervantes, un spectacle qui a été présenté en 2006 au Théâtre Payró, avec Graciela Dufau.