Grande Marlaska rendra une ordonnance avec des critères d’action de l’état d’alarme | La politique

Le ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, rendra un arrêté fixant les critères d’action des forces et organismes de sécurité en relation avec l’arrêté royal déclarant l’état d’alarme, annoncé aujourd’hui par le Président du gouvernement après la réunion extraordinaire du Conseil des ministres.

Le ministère de l’Intérieur a informé que cet arrêté comprendra les mécanismes de coordination avec les forces de police étatiques, autonomes et locales, établira les critères d’application des mesures de contrôle de la mobilité, pour soutenir le travail du personnel de santé, pour garantir la l’approvisionnement en produits sanitaires, alimentaires et de première nécessité et pour garantir le fonctionnement des infrastructures critiques, entre autres mesures.

Grande Marlaska a tenu une réunion avec son équipe de direction au début de la soirée au cours de laquelle le secrétaire d’État à la Sécurité, le sous-secrétaire du ministère, les directeurs généraux de la police et de la garde civile, les directeurs opérationnels adjoints de les deux organes, le secrétaire général des institutions pénitentiaires, le directeur général de la circulation, le directeur de la protection civile et des urgences, le secrétaire général technique et les directeurs de cabinet, entre autres. (Lors de la réunion, les protocoles de l’autorité sanitaire ont été appliqués).

Demain, dimanche matin, le ministre de l’Intérieur présidera une première réunion de coordination des acteurs et des services de police pour les actions d’application des mesures contenues dans l’arrêté royal.