Graphique du coronavirus au Mexique: “La tendance va s’accentuer, il n’y en a pas d’autre”, admettent les autorités

Le Mexique est toujours dans la phase 1 de l’épidémie de coronavirus, mais il est également à un tournant où les cas de transmission de COVID-19 pourraient augmenter de façon exponentielle, selon Ricardo Cortés Alcalá, directeur général de la promotion de la santé du ministère de la Santé.

Selon la dernière coupe de ce dimanche, il y a 316 caisses; 794 suspects y 1 667 négatifs. Jusqu’à présent, ils n’ont deux décès enregistrés.

Sur le total des cas, 64% sont survenus chez des hommes âgés en moyenne de 40 ans, et plus de 90% ont été traités en ambulatoire et seulement 10% ont dû être hospitalisés.

Les deux personnes décédées du coronavirus sont un homme de 74 ans, en Durangoet un autre homme plus jeune, 41 ans, Mexico. Dans ce dernier cas, aucun lien n’a encore été trouvé avec une personne infectée qui a voyagé à l’étranger, bien que la femme de l’homme, également infectée, pense que les deux pourraient contracter le virus lors Fantôme (Groupe de hard rock suédois), le 3 mars au Palais des sports.

Les mesures que le Mexique prend à l’avance visent à réduire autant que possible l’inclinaison de la courbe épidémique, a expliqué Cortés Alcalá. Il a également confirmé que l’augmentation des cas infectés serait imminente: “La tendance va s’accentuer, il n’y en a pas d’autre. La courbe épidémique ne coupe pas du jour au lendemain: soit elle croît de façon exponentielle comme en Italie, soit elle grandit petit à petit comme au Japon. Ce que nous voulons avec les activités de la Journée nationale de la distance saine, c’est d’aplatir la courbe pour que ce soit une croissance petit à petit, plate, la courbe aussi raide que possible et que tout soit gérable à la fois par la population et par les services de santé“Il a déclaré au journal El Universal.

Il a expliqué que d’où l’importance de la collaboration de tous en tant que société: “Il ne s’agit pas des citoyens (d’une part) et du gouvernement, c’est de la société toute entière, participons pour aplatir la courbe épidémique“

L’impact économique au Mexique

Le président national de la Chambre nationale de l’industrie de la restauration et des aliments assaisonnés (Canirac) a indiqué qu’au moins 400 établissements du secteur sont touchés pour le manque de clients jusqu’à 90% des ventes.

Il a également assuré qu’il 50 000 habitants sont à risque en raison des mesures de santé que les citoyens ont prises concernant l’épidémie de coronavirus. En ce sens, environ 280 000 travailleurs n’auront pas la certitude de leurs revenus dans une période indéterminée.

Il a expliqué dans une interview à El Heraldo que cette L’image est similaire à ce qui s’est passé lors de l’épidémie de grippe H1N1 en 2009, ce qui a coûté aux entrepreneurs 10 ans pour récupérer.

Il a ajouté que les restaurants qui n’ont pas de services de plats à emporter sont les plus touchés, car ils ne peuvent faire de profit que si leurs clients se rendent dans un local.

La chef du gouvernement, Claudia Sheinbaum, a annoncé ce dimanche qu’à partir de cette semaine le musées, cinémas, gymnases, événements religieux, théâtres, zoos, ainsi que bars, discothèques et clubs; cependant, il a précisé que le les restaurants resteront ouverts pour l’instant, Mais, tous les événements publics et privés qui rassemblent plus de 50 personnes seront annulés.

Uber Eats, l’une des applications les plus populaires dans les grandes villes, a annoncé son mesures de soutien aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux restaurateurs et exploitants de restaurants indépendants qui fera face à des impacts économiques en raison de la crise sanitaire de Covid-19.