Grifols prévoit de produire une immunoglobuline anti-COVID-19 aux États-Unis en juillet | La société

La multinationale du sang Grifols prévoit de commencer à produire des immunoglobulines anti-COVID-19 à partir de juillet aux États-Unis afin de ralentir l’évolution du coronavirus.

C’est le terme approximatif que gère la multinationale, comme l’explique à Efe le président de la zone industrielle de la division Bioscience de Grifols, Eduardo Herrero, qui souligne cependant que tout dépendra des rythmes fixés par la FDA, l’autorité sanitaire Américain.

Grifols a l’intention d’utiliser son expérience dans le domaine du plasma pour lutter contre le coronavirus et a annoncé mercredi soir un accord de collaboration avec diverses institutions américaines et des agences fédérales de santé publique dans ce pays, y compris la FDA elle-même, pour collecter le plasma de les patients se sont remis du COVID-19, le transforment et produisent des immunoglobulines hyperimmunes.

Dans une communication au CNMV, le superviseur de la bourse espagnole, Grifols, qui a une forte présence aux États-Unis, a déclaré que ce serait le premier traitement à combattre spécifiquement le nouveau coronavirus aux États-Unis. du champ de plasma.

En vertu de cet accord publié mercredi, Grifols met son réseau de centres de don de plasma approuvés par la FDA à la disposition du projet; et sera chargé de sélectionner et d’identifier les donneurs, ainsi que d’autres agences de santé américaines, et de traiter le plasma pour produire les immunoglobulines hyperimmuns dans leur établissement spécialement conçu et isolé pour les maladies infectieuses à Clayton, Caroline du Nord, États-Unis. ).

Herrero a expliqué à Efe que Grifols a l’intention de commencer à collecter le plasma des patients récupérés de COVID-19 “au début ou à la mi-avril”, et qu’il a l’intention de le faire dans les États de Washington, en Californie et “peut-être aussi à New York” , a clarifié.

“Si tout se passe comme prévu, nous pensons qu’en juillet nous aurons les premières doses d’immunoglobulines”, a assuré le directeur, qui a rappelé que le processus de production de ces protéines plasmatiques dure “entre 4 et 6 semaines”.

D’autre part, Herrero a rappelé que les États-Unis avaient déjà commencé à traiter des patients atteints de coronavirus sans attendre d’obtenir des immunoglobulines anti-COVID-19, simplement en transfusant du plasma de personnes récupérées de cette maladie à d’autres dans un état grave, une solution que la société veut commencer à tester en Espagne dans un essai clinique qu’elle veut commencer en avril.

Demandé si Grifols pourrait devoir fermer ses centres de dons aux États-Unis Si l’expansion du coronavirus aux États-Unis s’aggrave, Herrero souligne que l’intention de la multinationale est de “maintenir l’activité autant que possible”, même si les horaires doivent être réduits.

Il a assuré que certains centres du pays ont dû être temporairement fermés en raison d’un cas de coronavirus, mais que le réseau des centres de don de plasma, comme les usines de Grifols dans le pays, continue d’être actif.

“Notre intention est de maintenir l’activité de nos usines et de nos centres plasma”, a conclu le dirigeant de Grifols.