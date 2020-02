Grincheux le chat réincarné dans une fille nouveau-née (PHOTOS)

Il semble que le vieux Grumpy, le chat qui n’a pas tant ri avec son visage en colère, soit revenu. Et il semble qu’il se soit réincarné dans une petite fille née il y a quelques jours. C’est arrivé au Brésil et c’est devenu viral.

Tu te souviens de Grumpy? Ce chat au visage en colère attachant qui était le protagoniste des publicités et des mèmes du monde entier a un remplaçant.

Mais cette fois, c’est humain.

Ou humain. Parce que c’est une fille nommée Isabella qui est devenue un mème et un phénomène viral dans les réseaux au moment de sa naissance.

Et, bébé Isabella, il semble que le monde semble le meilleur. À en juger par le visage qu’elle a mis avant même son premier souffle, ce bébé montre des signes d’un esprit grincheux et critique. Il suffit de le regarder grandir!

Ou quelqu’un vous a-t-il raconté des rumeurs sur la façon dont nous sommes dans l’autre monde, avant d’arriver, ou elle-même jugée par ses propres yeux et n’a pas aimé ce qu’elle a vu.

Peut-être qu’il a joué dans le ciel avec Grumpy, et il a laissé son héritage.

“Lorsque vous arrivez là-bas, il vous suffit de les regarder avec un visage furieux et intelligent”, a déclaré Grumpy.

«Êtes-vous sûr, chat? Écoutez, ils ressemblent à de bonnes personnes et ils m’attendent », aurait répondu Isabella.

«Faites attention à une vieille âme comme moi. Il suffit de les regarder avec un visage en colère et calme, et vous verrez combien de photos vous prenez! »

“Si tu le dis…”

«J’ai fait ça toute ma vie. Je ne sais toujours pas ce qui leur a causé tant de grâce, mais j’ai vécu comme un roi et je suis devenu célèbre … c’est donc le secret du succès. »

Donc, pour commencer, Isabella a décidé de changer son jour de naissance. Il l’attendait le 20 février, mais elle est arrivée le 15. De plus, elle ne voulait pas passer par le canal de naissance et a décidé d’attendre qu’elle soit enlevée par la cassarée! Si elle devait être célèbre, elle devait faire attention à ces choses et à un accouchement normal. Cela vous laisse tous piqués!

Il s’est assuré que maman et papa avaient un photographe fantastique, comme Rodrigo Kunstmann, et a attendu et attendu.

Tout le monde dans la famille attendait son arrivée. Il y avait des dizaines de proches qui attendaient de la voir pour l’immortaliser avec ses téléphones portables.

Mais Isabella en voulait plus. Je voulais la renommée instantanée des réseaux sociaux.

Alors, quand il a vu la lumière pénétrer dans le ventre de la mère ouverte et a commencé à entendre la voix des médecins, il a décidé de suivre les conseils de Grumpy.

“Bon voyage, bonne vie! N’oubliez pas, petite Isabella, visage en colère! »Le chat a dit au revoir.

“Ne me laisse pas tranquille, j’ai peur,” lui dit Isabella.

“Je ne peux pas aller avec toi”

“Oui, tu peux”, et à un moment il a attrapé Grumpy par la queue juste au moment où les médecins l’ont soulevée du ventre chaud où elle était depuis 9 mois.

Et Grumpy a pris le commandement.

Lorsque le photographe a pris la première image d’Isabella, il ne pouvait pas croire ce qu’il voyait.