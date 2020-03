Groupe sanguin O, le plus résistant aux coronavirus selon l’étude

Une étude réalisée par des scientifiques basés dans la ville de Wuhan, La Chine, entité où le foyer de coronavirus (COVID-19), a déterminé le type de sang qui est plus vulnérable et plus résistant au virus après analyse 2000 patients.

Dans le cas des personnes avec du sang type A ils se sont déclarés plus vulnérables à l’infection parce qu’ils sont plus susceptibles de contracter la grippe chinoise, en plus de développer des symptômes plus graves au cours de la maladie.

“Les gens du groupe sang A Ils peuvent avoir besoin d’une protection individuelle spécialement renforcée pour réduire les risques d’infection. Les patients infectés du groupe A devraient également recevoir une plus grande vigilance et un traitement plus agressif “, a déclaré l’étude de Wang Xinghuan du Centre de médecine factuelle et hôpital Zhongnan de la Université de Wuhan.

Photo prise de .

Alors que les personnes sang de type O ont été considérés comme plus résistants aux COVID-19à cause de 206 patients qui ont perdu la vie à cause du virus Wuhan85 avaient du sang type A, ce qui équivaut à 63% de plus que le 52 avec tapez O.

“Le groupe sang O J’avais un risque significativement plus faible de maladies infectieuses par rapport aux groupes sanguins non O », révèle l’étude.

Compte tenu de cela, les scientifiques ont recommandé l’introduction de la saisie Sang ABO tant chez les patients que chez le personnel médical “dans le cadre de la gestion SARS-VOC-2 et d’autres infections par coronavirus, pour aider à définir les options de gestion et à évaluer les niveaux d’exposition des personnes aux risques. »

Avec des informations d’Infobae

Vous pourriez également être intéressé par:

Les patients sans symptômes de coronavirus sont les plus contagieux: étude

“Nous partageons le même soleil”: le Japon, la Chine et l’Italie écrivent de beaux poèmes sur des boîtes de fournitures

Le Mexique annulera les voyages en provenance d’Europe, annonce Trump