Guadalajara coupe une séquence négative dans la Ligue du Mexique

MEXICO CITY, 21 février (.) – Guadalajara, l’un des clubs de football mexicains les plus populaires, a coupé une séquence de cinq matchs négatifs vendredi sans connaître la victoire après avoir remporté 1-0 lors de sa visite à Tijuana le septième jour de la Tournoi Clausura.

Les “Chivas” de Guadajara n’ont plus gagné depuis le 11 janvier lorsqu’ils ont battu Bravos de Ciudad Juarez 2-0 en début de tournoi.

Le soi-disant “Sacred Flock” a marqué le but de la victoire après trois minutes lorsque José Juan Macias a terminé sans but contre le but après un centre envoyé par Uriel Antuna depuis la gauche.

Tijuana est resté avec un homme de moins à 19 minutes après l’expulsion de Mauro Lainez, qui a frappé le front du défenseur Jesús Sánchez avec son pied lorsqu’ils ont joué le ballon.

Les “Xoloitzcuintles” de Tijuana étaient sur le point de tirer à 60 minutes avec un tir de l’Uruguayen José Ignacio Rivero qui a frappé la barre transversale.

Lors du match suivant, le défenseur Miguel Ponce a commis une faute sur un joueur de Tijuana dans la zone, de sorte que l’arbitre a marqué un penalty en faveur du club local.

Mais l’Équatorien Bryan Angulo a raté l’occasion de lier son penalty sur le bon poteau après 62 minutes.

Dans les autres matches, Pachuca a gagné 2-0 lors de sa visite dans l’Atlas avec un doublé de l’Argentin Franco Jara, et Puebla a également battu Toluca 2-0 avec des buts d’Ángel Zaldívar et de l’Uruguayen Christian Tabó.

Samedi, les matchs entre León-Necaxa, Cruz Azul-Tigres UANL et Monterrey-América seront joués.

La journée s’achèvera dimanche lorsque Pumas UNAM recevra Monarcas Morelia, Querétaro devant l’Atlético de San Luis et Bravos de Ciudad Juárez face à Santos Laguna.

(Rapport de Carlos Calvo Pacheco)