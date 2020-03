Guadalajara enregistre sa deuxième victoire consécutive en Ligue du Mexique

MEXICO CITY, 1er mars (.) – Guadalajara, le club le plus populaire du football mexicain, a remporté dimanche sa deuxième victoire consécutive au tournoi de Clausura après avoir gagné 2-0 contre Leon le huitième jour.

Les “Chivas” de Guadalajara ont atteint 12 points pour se placer à la septième place du classement général, dans la zone qui donne accès aux séries éliminatoires, à laquelle accèdent les clubs qui occupent les huit premières places à la fin des 17 jours de la saison régulière

Dans le triomphe du soi-disant “troupeau sacré”, José Juan Macías a marqué à 57 minutes d’un demi-tour tiré à l’intérieur de la zone après avoir reçu une passe de Javier López.

Guadalajara a augmenté son avance après 72 minutes avec une tête de Fernando Beltrán après un centre de Miguel Ponce du côté droit.

La journée s’achèvera plus tard lorsque Santos Laguna fera face à l’Atlas.

Samedi, Necaxa a remporté un triomphe de sa visite en Amérique 3-0, le même score avec lequel Tigres UANL a battu Pumas UNAM avec un triplet du Français André-Pierre Gignac, tandis que Pachuca et Querétaro ont fait match nul 1-1.

Vendredi, l’actuel champion Monterrey a prolongé sa séquence sans connaître la victoire après avoir perdu 2-0 lors de sa visite à Toluca, qui reste à la dernière place avec trois points. Les “Rayados” n’ont plus gagné depuis le 29 décembre 2019 lorsqu’ils ont battu l’Amérique aux tirs au but et remporté le titre du tournoi d’ouverture.

Cruz Azul a enregistré son sixième match sans connaître la défaite après avoir gagné 4-2 en tant que visiteur à Monarcas Morelia, Bravos de Ciudad Juárez a marqué 3-0 lors de sa visite à l’Atlético San Luis et Puebla a remporté une victoire 1-0 de la maison de Tijuana .

(Rapport de Carlos Calvo Pacheco)