Guaidó arrive à Davos un an après s’être proclamé président par intérim du Venezuela

L’opposant Juan Guaidó, reconnu comme président par intérim du Venezuela par cinquante pays, arrive jeudi à Davos dans une autre étape de sa tournée européenne, dans laquelle il tente de relancer son offensive contre Nicolás Maduro.

Sa visite au Forum économique mondial (WEF), qui rassemble chaque année l’élite politique et économique mondiale dans la station de ski suisse, coïncide exactement avec le premier anniversaire de son auto-proclamation devant une foule à Caracas en tant que président en charge, le 23 Janvier 2019

Guaidó prévoit de prononcer un discours à 09h30 (08h30 GMT) dans la grande salle du centre des congrès de Davos, la même sur laquelle le président américain Donald Trump a parlé mardi, avec une capacité de jusqu’à 1800 personnes.

Un an après sa proclamation, la situation semble stagner, même si elle a le soutien des États-Unis et des 25 pays de l’Union européenne, entre autres.

Violant l’interdiction de quitter son pays, Guaido s’est rendu lundi dernier en Colombie, avant de s’envoler pour le Royaume-Uni, la Belgique et maintenant à Davos, avant une visite prévue en Espagne plus tard cette semaine.

Le président espagnol, Pedro Sánchez, a rencontré mercredi à Davos Duque et le président équatorien, Lenín Moreno, et a évoqué “la situation au Venezuela, où des élections libres et démocratiques sont urgentes”, selon un tweet de son compte rendu officiel.

Lundi, à Bogotá, Guaido a été reçu avec les honneurs en tant que chef de l’État et a rencontré le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, qui lui a promis un plus grand soutien dans sa lutte pour sortir Maduro du pouvoir.

“Nous avons une relation active et amicale [con Juan Guaidó] (…) Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles initiatives pour que cette grande coalition continue de se développer et que nous puissions voir des élections libres au Venezuela bientôt “, a déclaré mardi le président colombien Iván Duque.

La demande de Guaidó, un ingénieur de 36 ans, reste la même: “Soutenir des élections libres et équitables et lutter contre la dictature”, a-t-il réitéré mercredi à la BBC.

L’impossibilité de déplacer Maduro du pouvoir a fait chuter sa popularité, de 63% à 38,9% en 12 mois, selon le sondeur vénézuélien Datanlisis.

Le chef de l’opposition a tenté de revitaliser les manifestations contre Maduro, mais ses appels ont eu une réponse faible, avec des centaines de manifestants devant les dizaines de milliers qu’il a mobilisés il y a un an.

Mercredi, à Bruxelles, l’Union européenne a exprimé son “ferme soutien” à Guaido, reçu par le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell.

Guaidó s’est déclaré président du Venezuela il y a un an, après que Maduro a entamé un second mandat, considéré comme illégal par l’opposition et une partie de la communauté internationale, dans un contexte d’effondrement économique et de crise migratoire.

Dans ce qui est considéré comme le plus grand exode de la région au cours des dernières décennies, un total de 4,6 millions de Vénézuéliens ont quitté leur pays depuis fin 2015, selon les Nations Unies.