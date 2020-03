Guaidó demande l’ouverture des ports et aéroports du Venezuela à l’aide humanitaire au milieu de la crise des coronavirus

MADRID, 17 mars (EUROPA PRESS) –

Le chef de l’opposition et “président en charge” autoproclamé du Venezuela, Juan Guaidó, a demandé ce mardi d’ouvrir les ports et les aéroports du pays à l’aide humanitaire en pleine crise des coronavirus.

Lors d’une réunion de la commission consultative convoquée pour traiter de la question, Guaidó a exhorté le gouvernement à ordonner l’activation des ports et des aéroports pour l’importation et le transfert de produits et a demandé que des directives de mobilisation soient données à la société civile.

Ainsi, il a recommandé de donner une série de directives au personnel humanitaire et aux organisations multilatérales et a souligné la nécessité d’une supervision de l’équipe technique et sanitaire pour suivre correctement la situation.

“Une assistance et une aide en matière alimentaire seront nécessaires pour que l’Organisation des Nations Unies (ONU) puisse faire face à cette éventualité, car il est évident que le Venezuela a un appareil productif durement touché”, a déclaré Guaidó, selon des articles de journaux. «El Universal» local.

De l’avis du chef de l’opposition, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) sont disposées à apporter un soutien en termes de soins aux populations vulnérables et aux prisonniers politiques. .

“Nous sommes conscients de la situation critique à laquelle sont confrontés les hôpitaux et les cliniques externes, il est donc urgent de prendre des mesures, nous ne pouvons pas politiser la situation. L’entrée de l’aide humanitaire est urgente”, a-t-il déclaré.

Guaidó en a profité pour demander la discipline à la population: “aujourd’hui, le seul outil dont nous, les Vénézuéliens, est la prévention, d’où l’importance de maintenir l’isolement social”.

En outre, il a annoncé l’ouverture d’un portail Web pour consulter les informations officielles sur COVID-19 et les mesures prises par l’Assemblée nationale (AN) contrôlée par l’opposition pour faire face à la crise.