Guaidó propose un gouvernement d’urgence pour éviter les décès dus à COVID-19 | Monde

Le chef de l’opposition vénézuélienne Juan Guaidó a proposé ce samedi aux forces politiques et militaires de son pays de tourner le dos au président Nicolás Maduro et de l’aider à former un gouvernement national d’urgence pouvant accéder à des financements internationaux afin d’éviter “des milliers de morts “par COVID-19.

“Plus précisément, nous prévoyons d’installer un gouvernement national d’urgence qui comprend tous les secteurs politiques du pays”, a déclaré Guaidó dans une vidéo diffusée la nuit sur ses réseaux sociaux.