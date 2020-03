Guaidó réitère que les Vénézuéliens vont manifester mardi pour “récupérer la démocratie” au Venezuela

MADRID, 10 mars (EUROPA PRESS) –

Le “président en charge” autoproclamé du Venezuela, Juan Guaidó, a réitéré ce lundi aux Vénézuéliens qui participent à la marche qu’il a appelée mardi dans le but de “retrouver la démocratie” et la “liberté” dans le pays des Caraïbes.

“Demain, 10 mars, nous, les Vénézuéliens, exercerons nos droits dans la rue. L’objectif est clair: valider une revendication, une exigence, à travers le pays par le Parlement national: faire en sorte que tout le monde lutte pour la résolution du conflit qui Le Venezuela vit aujourd’hui, passant par une élection présidentielle vraiment libre “, a déclaré Guaidó lors d’une conférence de presse.

“Assurez-vous que vos voisins et votre famille en sont informés. Vous devez organiser votre communauté pour sortir ensemble et protéger la vôtre”, a-t-il ajouté, tout en veillant à ce que “l’organisation soit le meilleur moyen de nous protéger de la dictature. “.

À cet égard, il a exhorté les Vénézuéliens à diffuser le message de l’appel et à connaître et diffuser le contenu de la déclaration de conflit national, un document que Guaidó a l’intention d’approuver à l’Assemblée nationale et qui inclut les “conflits” qui se produisent. dans les différents secteurs du pays en raison de la crise politique, économique et humanitaire.

“Connaître et diffuser le contenu des spécifications nationales sur les conflits. Construisez vos propres spécifications sur des questions telles que la lumière, l’eau et le gaz et les problèmes qui vous affectent, mais surtout comment retrouver la démocratie et la liberté”, a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée. via votre compte Twitter.

Le chef de l’opposition a déjà déclaré que son objectif avec la manifestation, au-delà de l’approbation de la déclaration de conflit national, est de réactiver les manifestations de rue comme l’une des principales formes de pressions internes contre le président du Venezuela, Nicolás Maduro.

La marche à Caracas commencera à 10h00 (heure locale) sur la Plaza Juan Pablo II et atteindra l’Assemblée nationale. A la tête de la marche, il sera lui et les députés, a-t-il dit. “Respectez les itinéraires, les lieux de concentration, les objectifs de sortie et d’arrivée”, a déclaré le “président en charge” autoproclamé “, ajoutant que” la discipline politique est vitale pour réaliser la transition “.

D’autre part, Guaido a assuré que, étant donné “la prévisibilité” que le gouvernement de Maduro tentera de bloquer le passage des manifestants, “ce ne sera pas un problème”.

“Quoi que la dictature fasse comme bloquer notre passage, convoquer une contre-marche pour essayer de faire en sorte que les Forces armées nationales et le monde voient qu’il s’agit d’une confrontation de ville en ville … sera un échec”, a-t-il déclaré.

Le vice-président du Parti socialiste uni du Venezuela (PSUV) au pouvoir, Diosdado Cabello, a également convoqué mardi à Caracas une marche «Chavista» en réponse à la manifestation de Guaidó.

“Faisons encore une fois qu’après 10 heures, la dictature est celle qui craint le peuple et non l’inverse”, a-t-il dit. “Nous sommes dans une dictature. Ce n’est pas une œuvre de Guaidó, c’est une œuvre de tous. On y fait face ou on s’y habitue, ici personne n’a de vocation d’esclave”, a-t-il conclu.

PLUS DE DÉPLOIEMENT DE LA POLICE

Pour sa part, le ministre de l’Intérieur du Venezuela, Nestor Reverol, a annoncé que le déploiement de la police à Caracas sera renforcé.

“Depuis le siège du ministère de l’Intérieur du Venezuela, nous avons tenu une réunion avec toutes les autorités chargées de la sécurité et de l’ordre public de la zone métropolitaine de Caracas. Nous avons demandé de renforcer le déploiement de nos forces de police pour assurer la tranquillité des Vénézuéliens”, a indiqué M. Reverol. via votre compte Twitter.

Depuis la mort d’Hugo Chávez en 2013, lorsque la crise politique a éclaté, le Venezuela a subi deux grandes vagues de protestations, en 2014 et 2017. Guaidó a promis de réaliser en 2020 ce qu’il n’a pas pu faire lors de son premier mandat – expulser Maduro de Miraflores et convoquer des élections présidentielles – s’appuyant sur la rue.