Guaidó rencontrera Trump, les États-Unis avertissent Maduro de ne pas entraver son retour

WASHINGTON / CARACAS, 5 février (.) – Le chef du Parlement vénézuélien Juan Guaidó rencontrera mercredi le président américain Donald Trump, dont le gouvernement a averti le président vénézuélien Nicolás Maduro de ne pas interférer avec le retour du chef de l’opposition et a soulevé des sanctions possibles contre la compagnie pétrolière d’État russe.

Dans des commentaires aux journalistes lors d’un appel avant une réunion prévue entre Guaido et Trump, plus tard à la Maison Blanche, un haut responsable a fixé une limite.

“Tout dommage que Juan Guaidó pourrait causer à son retour au Venezuela aura des conséquences très importantes”, a déclaré le responsable. “Par conséquent, vous devez faire très attention à ce sujet.”

Le responsable a également averti les sociétés énergétiques de “marcher prudemment” dans leurs activités dans le pays qui soutiennent directement ou indirectement le gouvernement Maduro, notant le russe Rosneft, Repsol d’Espagne et Chevron, qui est basé dans les États Unis.

“Nous sommes au milieu de notre campagne de pression maximale … et ses activités sont clairement préoccupantes”, a déclaré le responsable.

Interrogé spécifiquement sur les sanctions contre Rosneft, le responsable a déclaré que “tout est une option”.

L’opposant, qui était mardi parmi les invités au discours annuel de Trump, a quitté le 19 janvier le Venezuela, contestant l’interdiction du gouvernement Maduro et s’est lancé dans une tournée à la recherche de soutien pour résoudre la grave crise politique et économique du pays sud-américain.

Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères Jorge Arreaza a déclaré mercredi que Trump était un “superbe charlatan”, en réponse aux critiques du président américain à Maduro lors de son discours de mardi soir.

Dans son rapport sur l’état de l’Union, Trump a qualifié le gouvernement de leader socialiste illégitime et a déclaré que “la tyrannie de Maduro sera écrasée”.

Arreaza a accusé Trump de manquer de respect à la souveraineté du Venezuela et de mépriser la paix pour ses «rangs d’empereur».

Maduro dit que Guaido est une “marionnette” de Washington qui cherche à le retirer du pouvoir pour saisir la richesse pétrolière vénézuélienne et attribue une partie des problèmes qui affligent le pays aux sanctions imposées par les États-Unis.

Mais l’opposition soutient que les difficultés sociales et économiques de la nation de l’OPEP sont bien antérieures aux mesures imposées par Washington en août 2017.

(Rapport de Luc Cohen et Corina Pons à Caracas. Rapport supplémentaire de Steve Holland, Alexandra Alper et Jeff Mason à Washington. Rédigé par Vivian Sequera et Mayela Armas, édité par Javier Leira)