Guardiola défie Zidane dans les ‘Champions’

L’entraîneur Pep Guardiola arrive à Madrid mercredi pour défier Zinedine Zidane lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions entre Manchester City et le Real Madrid, dans un duel sans précédent entre ces deux entraîneurs dans la compétition continentale de haut niveau.

Guardiola arrive à Santiago Bernabéu dans une nouvelle tentative de lever le maximum de couronne continentale de clubs, ce qui lui résiste puisqu’il l’a remporté en 2009 et 2011 à la tête du Barcelone à succès qu’il a dirigé de 2008 à 2012.

L’entraîneur de la City, défenseur du jeu tactile, est plus poussé si possible pour obtenir le ‘Orejona’ après la sanction de l’UEFA qui, si elle est confirmée, empêchera l’équipe anglaise de jouer les deux prochaines années en Europe, bien que Guardiola Il a déjà prévenu que cela continuerait.

“S’ils ne me chassent pas, je resterai ici à 100%”, a déclaré l’entraîneur de 49 ans, qui sait cependant que, sans options en championnat anglais, le ‘Champions’ est, encore une fois, le grand objectif de un club qui a passé des années à investir en vue de remporter sa première Ligue des champions.

Et lors de sa deuxième confrontation avec le Real Madrid depuis son départ de Barcelone, Guardiola tentera d’effacer le souvenir de sa précédente rencontre en demi-finale des “ Champions ” lorsqu’il avait dirigé le Bayern Munich lors de la saison 2013/2014.

– Admiration par Zidane –

A cette occasion, l’équipe blanche, aux commandes de Carlo Ancelotti, avec Zidane deuxième, s’est imposée 5-0 au classement général.

Maintenant, Guardiola traverse à nouveau l’équipe blanche, dirigée par la légende du merengue Zinedine Zidane, avec laquelle il faisait déjà face en tant que joueur et avec lequel il sera désormais mesuré au tableau.

“Zidane est l’un des meilleurs. J’ai rêvé quand je jouais avec lui, mais cela ne s’est jamais produit”, a déclaré l’entraîneur de la ville en décembre, qui, en tant que footballeur, a quitté Barcelone en 2001 sur la route de Brescia, tandis que Zidane a fait le chemin inverse. de la Juventus au Real Madrid.

“Je vous admire, c’est vraiment bien d’avoir ce genre de gens”, a également déclaré Guardiola en décembre, qui a affronté le Real Madrid dans l’AS Roma où Zidane a évolué en Ligue des champions 2002/2003.

Le duel se poursuivra désormais sur les bancs avec un Zidane, qui a élevé trois “ champions ” consécutifs (2016, 2017 et 2018) et aspire à devenir le premier entraîneur à remporter quatre “ Orejonas ”.

L’entraîneur «merengue» s’effondre également pour son rival qui a déclaré qu ‘«il est le meilleur entraîneur du monde».

Après sa première étape réussie sur le banc blanc entre 2016 et 2018, Zidane est revenu il y a un an pour tenter de récupérer une équipe en chute libre.

Après avoir laissé la douloureuse saison passée derrière lui, Zidane est de retour sur les hauteurs cette saison pour un Real Madrid qui se bat pour la Ligue et les “ Champions ”, la compétition fétiche de l’équipe merengue.

Et dans ces deux combats, Zidane et le Real Madrid vivent une semaine cruciale avec leur croisement avec la ville au deuxième tour des champions mercredi et la ligue classique contre Barcelone dimanche.

“Nous jouons tout”, a expliqué Zidane, qui faisait face au style caractéristique de Guardiola, n’a pas hésité à changer de dessin et à alterner jeu direct et positionnel.

Bien que ce soit la première fois que Zidane affrontera Guardiola, ce sera, à la place, la seconde qui se mesure à Manchester City, qu’il a déjà éliminé en demi-finale de la saison 2015/2016.

Zidane a ensuite fait appel en demi-finale à une équipe alors entraînée par Manuel Pellegrini (1-0, 0-0) puis a fini par soulever la première Coupe de sa trilogie.

Maintenant, l’entraîneur de merengue va essayer de répéter l’acte devant un Guardiola, qui attend d’obtenir un match revanche.