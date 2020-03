Guatemala.- Le congrès du Guatemala approuve dans un troisième débat le projet de loi visant à éradiquer le travail des enfants

MADRID, 4 mars (EUROPA PRESS) –

Le Congrès des députés du Guatemala a approuvé mardi lors d’un troisième débat avec 113 voix en faveur de l’initiative de promulguer une loi pour la prévention et l’élimination du travail des enfants, après la controverse suscitée par un reportage télévisé dans lequel le l’emploi de mineurs comme main d’œuvre dans une dizaine de plantations de café du pays.

“Cela ressemble plus à une guerre commerciale de discrédit contre deux marques qui nous entraînent et mettent l’industrie du café du pays en danger”, a déploré le président du pays, Alejandro Giammattei, annonçant lundi la création d’un commission spéciale chargée d’enquêter sur les faits contenus dans un documentaire que la chaîne britannique Channel 4 prévoit de diffuser.

Selon cette enquête, des mineurs, des enfants jusqu’à huit ans, travailleraient pour collecter du café dans sept fermes du Guatemala liées à la société Nespresso et dans cinq autres de la chaîne de café Starbucks.

Compte tenu de ces informations, le Congrès guatémaltèque a approuvé une proposition dont les règlements «déclarent et interdisent le travail des enfants, qui peut nuire à la santé, à la sécurité et à la moralité des personnes de moins de 18 ans», parmi lesquels figurent “l’esclavage”, la “prostitution” ou les activités illégales, “telles que la manipulation d’explosifs”, ainsi que le transport de “matériel collecté”.

Le député de l’unité nationale de l’espoir (UNE) de l’opposition, Gabriel Heredia, a été celui qui a présenté une motion pour mener le débat sur cette initiative, et a souligné qu’avec elle, un message est envoyé au monde pour que le travail des enfants être éradiqué, comme ils l’ont souligné le journal guatémaltèque “La Hora”.

Cependant, cela fait plus de trois ans que cette initiative a été présentée au Congrès en juin 2014, et la chambre l’a approuvée, ce qui a provoqué des critiques de certains députés, qui ont remis en question la législation, pas en faveur des mineurs, mais uniquement lorsque l’intégrité des entreprises étrangères a été mise en cause.