Guatemala.- Une jeune Guatémaltèque décède après une chute en tentant de grimper le mur entre le Mexique et les États-Unis.

MADRID, 11 mars (EUROPA PRESS) –

Une fillette guatémaltèque de 19 ans est décédée ce mercredi après avoir subi une chute brutale alors qu’elle tentait de franchir le mur frontalier entre le Mexique et les États-Unis, comme l’a rapporté la patrouille frontalière.

Miriam Estefany Girón Luna, qui était enceinte de sept mois, a tenté de franchir la frontière entre les deux pays samedi lorsqu’elle s’est précipitée dans le vide depuis le mur, qui fait environ six mètres de haut.

La migrante a été localisée par des agents des patrouilles frontalières, qui ont demandé une ambulance pour la transporter à l’hôpital del Sol dans la ville d’El Paso, où l’équipe médicale l’a stabilisée et a effectué une césarienne d’urgence.

La femme guatémaltèque a souffert d’une hémorragie cérébrale, de lacérations du foie et des reins et d’une fracture du bassin, ainsi que de diverses ecchymoses qui ont nécessité des interventions chirurgicales, selon les informations du journal local ‘Prensa Libre’.

Le ministère des Affaires étrangères a exprimé sa “consternation” devant le “fait regrettable” qui concerne une autre famille guatémaltèque et a indiqué qu’il avait entamé les processus correspondants et attendait de recevoir les documents nécessaires pour déterminer la cause du décès et rapatrier avec succès le défunt.