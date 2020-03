Gustavo Ángel, fils de Temerario et Priscila, confirme les soupçons avec photo

Gustavo Ángel Jr publie une photo sur son compte Instagram Le fils de l’ange téméraire et Priscilla apparaît avec son célèbre père et sœur et confirme les soupçons La publication a jusqu’à présent dépassé les 1500 likes

Gustavo Ángel Jr, fils aîné des téméraires, Gustavo Ángel et Priscila Ángel, a téléchargé une photo sur son compte Instagram officiel et confirme ses soupçons.

Le jeune homme apparaît dans une image accompagnée de son célèbre père, et dans une autre, avec lui et sa sœur cadette, Sara Ángel, avec le texte: «Les favoris en haut», faisant référence à El Temerario qui le portait sur ses épaules , tandis que sa sœur jette un œil sur les jambes de son père.

La publication, qui dépasse jusqu’ici 1 500 likes, a provoqué des réactions de toutes sortes, y compris Priscilla Angel et Sara Angel elle-même, qui a écrit à son frère et à son père, El Temerario: «Ils sont très drôles. Je les aime. “

Un utilisateur a noté la grande ressemblance qui existe entre Gustavo Ángel Jr et son célèbre père: “Oh mon Dieu, fils de Gustavo, tout comme papa quand ils commençaient #themes à chanter”.

Les compliments n’ont pas attendu: “Tellement beau mon Gustavo”, “Ma famille préférée”, “Bénédictions beau fils égal à ton papa, Dieu te bénisse”, “Quelle belle image, Dieu te bénisse famille, salutations”, ” Comme c’est beau »,« Quelle taille et tu peux encore avec lui ».

Pour sa part, un utilisateur a fait une recommandation au téméraire: “Vous devez commencer à lui apprendre à hurler”, se référant à lui donner des cours de chant, bien que sa mère, Priscilla Angel, ait également une excellente voix.

Un adepte du récit, @alejandro_deangel, peut-être un parent de Gustavo Ángel Jr et Sara Ángel, n’avait aucune empathie à leur dire et à Reckless: “How laid”, à laquelle Priscilla Angel est sortie pour sa défense et a écrit des émoticônes en riant.

Les commentaires ne cessaient de venir: “Salutations aux 2 beaux Gustavos de Guanajuato”, “Wow sont les mêmes”, “Quelle est la force de ton père et de ta sœur”, “Wow ton bébé”, “Beau et beau”, “Oh mon Dieu quelle taille l’enfant »,« Beautiful beautiful ».

Un internaute n’a pas manqué l’occasion de dire à Gustavo Ángel Jr de donner un message au téméraire. “Oh, dis à ton père que je suis son plus grand admirateur”, tandis qu’un autre a écrit le message suivant: “Salutations de Querétaro, j’espère être au concert du super Best Reckless et de leurs belles chansons.”

Quelques jours auparavant, Gustavo Ángel Jr a partagé une image dans laquelle il est accompagné d’un chiot amical avec le texte: “Désolé @shihitsnina”, dans lequel il confirme la ressemblance impressionnante qu’il a avec son célèbre père, Gustavo Ángel El Temerario.

Sa mère, Priscilla Angel, aima bientôt aimer la publication, ainsi que beaucoup de ses disciples, qui, plusieurs d’entre eux, ne voulaient pas être laissés vouloir lui dire à quel point elle était similaire à son père:

«Todita le visage de ton beau père», «Très beau mil. Pareil pour ton père. Salutations à ta maman et bénédictions à ta famille, “” Comme c’est beau, comme papa “”, est le clone de son père, ce sont les mêmes. “