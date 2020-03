Guyane.- Plusieurs pays manifestent leur inquiétude face à une éventuelle fraude lors des élections au Guyana

MADRID, 7 mars (PRESSE EUROPE) –

Des positions élevées aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et dans différents pays de l’Union européenne ont montré vendredi leur inquiétude face aux “accusations crédibles” de fraude aux élections en Guyane, comme indiqué dans un communiqué conjoint.

Le secrétaire d’État adjoint des États-Unis pour l’hémisphère occidental, Michael G. Kozak, a assuré qu’aucun candidat ne devrait déclarer la victoire ou prêter serment “tant que de graves problèmes subsisteraient” à ce sujet.

Le président du Guyana, David Granger, a défendu sa victoire avec une étroite majorité parlementaire contre le chef du Parti du Progrès Populaire (PPP), dirigé par Irfaan Ali. De leur côté, les observateurs internationaux soutiennent que les résultats officiels ne sont pas crédibles, comme le rapporte la BBC.

“Nous appelons le président Granger à éviter un gouvernement de transition qui nous paraît inconstitutionnel car il serait basé sur un processus de dépouillement des votes qui manque de crédibilité et de transparence”, ont déclaré les différents pays dans le communiqué.

Récemment, des observateurs internationaux ont exprimé leur inquiétude face à la situation en déclarant que le décompte des voix pour la région 4, la circonscription la plus peuplée du pays, était “interrompu et reste incomplet”.

COMPTE DE VOTE “INCOMPLETE”

Plus précisément, les missions d’observation électorale du Commonwealth, de l’Organisation des États américains (OEA), de l’Union européenne et du Centre Carter ont publié une déclaration commune dans laquelle elles ont assuré que le dépouillement des votes devait être effectué en présence de représentants. des parties et des observateurs. “Jusqu’à ce que ce processus transparent se produise, le dépouillement des votes enregistrés dans la région 4 reste incomplet”, ont-ils déclaré.

Puisque ces organisations ont souligné que le décompte transparent des résultats pour cette région doit être “repris” pour établir les résultats des élections et elles ont également demandé à la police guyanienne de garantir “une atmosphère de calme”. “Nous appelons tous les partis politiques à se laisser guider par les codes de conduite signés par eux-mêmes”, ont-ils déclaré.

“La Commission électorale du Guyana, y compris sa présidence, les commissaires, le chef du personnel électoral, le scrutateur de la région 4 et son vice-président doivent être disponibles et déterminés à déterminer les résultats de la région 4 selon Jusqu’à ce que cela se produise, le résultat de ces élections ne peut être déclaré crédible “, ont déclaré les organisations.

De leur côté, les dirigeants de l’opposition ont soutenu que la commission électorale avait modifié les résultats de cette zone pour donner la victoire à la formation de Granger – l’Association pour l’unité nationale-Alliance pour le changement (UNPA-AFC, pour son acronyme en anglais) – devant le PPP.

Le PPP a dénoncé ces résultats et a défendu qu’ils avaient remporté les élections dans le pays, tandis que la commission électorale n’a pas encore déclaré vainqueur officiel de ces élections.