Guzzi lance une édition limitée de 750 exemplaires de sa moto V7 III Stone | Moteur

Le constructeur italien de motos a lancé une édition limitée (750 unités) de son modèle V7 Stone III, qui se démarque par plus d’équipements, des matériaux plus élaborés et des détails en rouge.

Le Guzzi V7 III Stone S, qui est son nom commercial complet, est propulsé par un moteur à essence à deux cylindres, 750 c.c. et 52 ch.

Au sein de la marque Eagle, la lettre S est utilisée pour rappeler les sports Guzzi des années 70, comme la 750 S de 1974, qui a été inspirée par le V7 Sport de 1971 (les 200 premières unités portaient leur châssis peint en rouge ).

Le Guzzi V7 III Stone S (coûte 10 669 euros, mais la marque propose une remise de 1 320 euros) diffère par les phares de la technologie Led, car le réservoir de carburant (chromé et satiné) est protégé en haut par une sangle de cuir noir, pour un garde-boue arrière plus court et plus élégant et pour les nouveaux rétroviseurs aux extrémités du guidon.

De plus, sur le montant supérieur du guidon le Stone S a gravé le nombre limité qui correspond aux 750 unités qui vont être fabriquées, il y a de nombreux détails en rouge pour souligner sa sportivité (cas des coutures de siège) et il a été utilisé Alliage d’aluminium pour le bouchon du réservoir (avec verrouillage noir anodisé) et sur les panneaux latéraux, avec un logo spécifique.

Comme dans le reste de V7 III Stone, le combiné d’instruments essentiel est un affichage circulaire unique avec un tachymètre analogique et le reste des informations est affiché sur l’affichage numérique.