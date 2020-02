Gymnastique et Maradona disputeront une véritable finale pour la descente au Board: temps, télé et entrainement

“C’est un match de 1500 points.” C’est ainsi que Diego Armando Maradona a défini cette vraie finale pour éviter le déclin qu’ils vont prendre, à partir de 17h35 à Juan Carmelo Zerillo, Gymnastique et Escrime La Plata et Patronato. L’arbitre sera Nestor Pitana et télévisera TNT Sports.

Le Loup, bien qu’il ne perde pas 4 matchs (3 nuls et 1 victoire), ne cumule que 16 unités dans cette Super League et figure en dernière position au tableau de descente avec 72 points, 2 de moins que son rival cet après-midi. Pour les deux équipes, il sera impératif de conserver une victoire pour se rapprocher de Columbus, qui avec 80 unités est le premier à rester une saison de plus dans la catégorie la plus élevée du football argentin.

En ce qui concerne le 11 qui vient jouer avant l’ouragan dans Patricios Park, le directeur technique du plateau de tournage a en tête de faire une variante: l’entrée de l’attaquant Eric Ramirez au lieu de Maximiliano Comba.

Le Patron, qui vient égaler 2 à 2 avec Arsenal à domicile, a 13 dates sans connaître la victoire (la dernière était le 31 août, avant Independiente). L’entraîneur Gustavo Álvarez songe à apporter au moins deux modifications.

Bruno Urribarri reviendrait à 11 pour remplacer Dardo Miloc, tandis que Damián Lemos prendrait la place de Leandro Marín. La grande question est de savoir si Nicolás Delgadillo remporte enfin le pouls de Julián Chicco.

Gymnastique (LP): Jorge Broun; Maximiliano Caire, Paolo Goltz, Maximiliano Coronel, Matías Melluso; Eric Ramírez, Harrinson Mancilla, José Paradela, Matías Pérez García; Lucas Barrios et Jonathan Agudelo. DT: Diego Maradona

Conseil de fondation: Matías Ibáñez; Christian Chimino, Federico Mancinelli, Oliver Benítez, Bruno Urribarri; Julián Chicco ou Nicolás Delgadillo, Damián Lemos, Lautaro Torres; Lautaro Comas, Gabriel Ávalos et Cristián Tarragona. DT: Gustavo Álvarez.

Stade: Juan Carmelo Zerillo (La forêt).

Arbitre: Nestor Pitana.

Télévision: TNT Sports