H.G. Wells envisage une bombe atomique 30 ans plus tôt

Publié à l’origine en mai 1914

«Le dernier livre de H.G. Wells, The World Set Free, est à la fois un de ces magnifiques vols d’imagination et de perceptions sociologiques aiguës. La bombe atomique qui joue un si grand rôle dans cette histoire, bien qu’une création de M. Wells, peut être considérée comme inspirée par L’interprétation du radium de Frederick Soddy (1909). Wells fait valoir que dans la mesure où les substances radioactives se désintègrent constamment et dégagent de l’énergie en même temps, des résultats énormes pourraient être obtenus si la désintégration pouvait se produire avec une rapidité explosive. Scientifique de formation tel qu’il est, il présente sa bombe atomique avec un air définitif et concluant qui en convainc presque une. »

—Américain scientifique, mai 1914

